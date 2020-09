Situatie critica in instante, sunt sute de posturi vacante de magistrati. FJR: "Ar putea avea grave repercusiuni asupra calitatii actului de justitie"

Un judecator solutioneaza sute de dosare

Astfel, la data de 14 septembrie 2020, pe site-ul CSM a fost publicata lista posturilor vacante, doar la nivelul judecatoriilor existand un numar de 413 posturi libere de judecator.Dintre acestea, 122 de posturi au fost ocupate de magistrati care au promovat examenul de capacitate in acest an."Acestora li se adauga locurile care figureaza ca fiind ocupate, dar, in concret, sunt temporar blocate, judecatorii fiind in concediu pentru cresterea copilului, detasati, delegati sau suspendati din diferite motive," precizeaza FJR.Totodata, in luna august 2020, s-a declansat concursul pentru promovarea judecatorilor in functie de executie, astfel incat o parte considerabila a judecatorilor care activeaza in prezent la judecatorii vor promova la tribunale.In acest moment, la nivelul judecatoriilor activeaza un numar de 130 judecatori stagiari, care vor finaliza stagiul de un an la 01.01.2021, dar cu privire la care nu s-a stabilit un calendar al examenului de capacitate si care, in orice caz, nu ar putea suplini numarul locurilor vacante din sistem."Toate acestea in conditiile subdimensionarii schemelor de personal, astfel incat, chiar in situatia in care locurile vacante ar fi ocupate in intregime, acestea nu ar putea asigura un numar suficient de magistrati si de grefieri pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii," atrage atenia FJR.Potrivit rapoartelor CSM, la nivelul judecatoriilor a fost inregistrat, in cursul anului 2019, un volum total de activitate de 2.040.732 cauze. Au fost inregistrate 5 instante ce au depasit bariera de 50.000 de dosare: Judecatoria Iasi (57.391), Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti (57.072), Judecatoria Constanta (52.145), Judecatoria Craiova (50.498) si Judecatoria Timisoara (50.122).In anul 2019, s-a inregistrat o incarcatura medie a cauzelor pe schema de 883 cauze si o incarcatura pe judecator de 1.159 cauze. Multe judecatorii au inregistrat in anul 2019 o incarcatura excesiva pe judecator, spre exemplu: Judecatoria Nasaud (2950 dosare/judecator), Judecatoria Simleul Silvaniei (2385 dosare/judecator), Judecatoria Urziceni (2210 dosare/judecator), Judecatoria Oltenita (2182 dosare/judecator), Judecatoria Vatra Dornei (2047 dosare/judecator), Judecatoria Marghita (2007 dosare/judecator) si Judecatoria Sebes (1942 dosare/judecator).," precizeaza FJR.Conform sursei citate, in analiza situatiei prezentate trebuie luate in considerare si dificultatile create de instituirea, in perioada 16.03.2020 - 14.05.2020, a starii de urgenta, cu consecinta suspendarii de drept a solutionarii tuturor cauzelor care nu aveau caracter urgent, respectiv de instituirea unor noi tipuri de cereri de competenta materiala a instantelor de judecata.Acestea au fost introduse ca urmare a Deciziei nr. 152/2020 a Curtii Constitutionale ori a intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020 privind unele masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic."Aceste aspecte au condus la cresterea volumului de munca si la aglomerarea, in special, a judecatoriilor, fara insa ca numarul magistratilor care activeaza in cadrul acestora sa fie suficient macar pentru ocuparea schemelor actuale," conchide FJR.