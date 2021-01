VIDEO Ministrul Justitiei: "Sunt convins ca in luna martie e posibil sa fie desfiintata efectiv Sectia Speciala si dosarele sa fie repartizate"

De ce nu da OUG

"CSM pe acest an nu a apucat sa se intruneasca. Urmeaza sa se intruneasca in perioada urmatoare. Voi solicita conducerii CSM sa puna pe ordinea de zi si acest proiect, pentru ca este binecunoscut proiectul. Nu am facut decat o mica modificare in sensul eliminarii unor articole din varianta initiala a proiectului, tocmai crea un fel de imunitati pentru magistrati . Nu ne dorim exces de nicio parte.Nu ne dorim exces nici in zona protectiei nejustificate a magistratilor de raspundere, nu ne dorim exces nici din partea presiunii puse, prin astfel de metode, asupra magistratilor cu, repet, zeci de dosare disciplinare, plangeri penale si o Sectie care a fost perceputa in cadrul magistaturii negativ, pe buna dreptate, si nu doar in cadrul magistraturii si de catre organismele internationale si in cadrul MCV , Comisia Europeana care a analizat acest lucru", a afirmat Stelian Ion, intrebat luni la Digi 24 daca proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ a primis avizul CSM.Chestionat cand ar putea fi desfiintata Sectia speciala, ministrul Justitiei a raspuns: "Am fost intrebat de ce nu am dat ordonanta de urgenta pentru desfiintarea Sectiei speciale, pentru ca exista o urgenta categoric. Eu cred ca cea mai buna varianta este aceea de a se adopta acest proiect de lege prin Parlament, tocmai pentru a nu vulnerabiliza acest proiect, a nu fi contestat pe motiv ca nu sunt respectate prevederile Constitutiei"."Cred ca va trece destul de repede acest proiect. Luna martie mi se pare o luna in care sunt convins ca e posibil sa fie desfiintata efectiv aceasta sectie si dosarele sa fie repartizate. Ele nu se vor pierde,, dar dupa fiecare materie, in functie de competenta fiecarui organ de Parchet , dosarele vor merge catre aceste unitati de Parchet", a completat Stelian Ion.Referitor la pensionarea timpurie a magistratilor, Stelian Ion a precizat ca aceasta discutie nu este una noua si ca nu va fi o decizie intempestiva in acest sens."Chestiunea aceasta a fost mult discutata, nu este un lucru nou. In orice caz nu va fi o decizie intempestiva. Asa cum spuneam, discutiile pe aceasta tema au loc de ani de zile. Ce imi doresc eu, insa, este ca magistratii sa ramana in magistratura, sa isi doreasca sa ramana in magistratura si asta va fi preocuparea mea principala.In momentul in care ai conditii pentru a desfasura activitatea, din punct de vedere logistic si din punct de vedere material, nu are de ce sa existe dorinta asta de a pleca grabnic din magistratura la o varsta la care poate ai cea mai mare experienta", a explicat Ion, intrebat care ar fi varsta limita si cum vreti sa faceti aceasta modificare in ceea ce priveste varsta de pensionare a magistratilor.Acesta a mai spus ca este posibil ca dorinta de pensionare imediata a magistratilor sa aiba drept cauza presiunile la care acestia au fost supusi., eu am vazut din exterior, acum sunt intr-o noua pozitie, dar in anii trecuti am vazut ca unii dintre cei mai curajosi si onesti magistrati au avut parte de un tratament nu tocmai in regula si cred ca si acesta este unul din principalele motive.Cand faci tot ce poti pentru a iti desfasura activitatea asa cum trebuie, pentru a respecta legea si pentru a ii duce in fata organelor judiciare, ma refer la procurori, si dupa aceea cand dai niste solutii in conformitate cu propria constiinta si cu legea, daca ceea ce ti se ofera in schimb este un val de zeci de plangeri si de sesizari si cercetari judiciare, tot felul de dosare mai mult sau mai putin intemeiate, da in momentul acela te intrebi care mai e rostul tau si de ce ai vrea sa mai continui, daca ai parte de un asemenea tratament", a mai declarat ministrul Justitiei.El a avut o solicitare catre magistrati si anume aceea de a ramane in profesie., de a nu uita de ce si-au dorit sa devina magistrati, pentru ca pentru fiecare a fost un inceput si au pornit in aceasta profesie multi dintre ei, majoritatea cred eu, cu ganduri si cu sperante foarte mari ca vor face justitie si lucrul acesta nu il pot face daca pleaca acum din profesie, intr-o conjunctura nefavorabila in ultima perioada.Ideea de a tine oamenii cu forta, printr-o simpla modificare legislativa, nu este eficienta si nu va avea rezultatul scontat. Noi putem modifica rapid legea in sensul maririi varstei de pensionare, dar daca oamenii stau cu forta si nu isi fac profesia cu drag si cu acea dorinta de dreptate nu vor da randament. Trebuie sa le asiguram conditii materiale, trebuie sa nu mai stea cate 10 intr-un birou sau poate chiar mai multi, sunt unii magistrati care stau mai multi in birou, si sa nu existe o presiune din partea politicului asupra lor", a conchis Stelian Ion.