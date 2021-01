Stelian Ion, despre Sectia speciala: Ideea ca avem o problema de coruptie generalizata la nivelul magistratilor e gresita. Nu am spus ca sunt niste sfinti

Stelian Ion sustine ca nu are "o fixatie in ceea ce priveste desfiintarea SIIJ", el amintind ca infiintarea acestei structuri s-a facut intr-o perioada in care se punea presiune pe sistemul judiciar, iar legile justitiei au suportat "modificari nocive".Stelian Ion spune ca infiintarea SIIJ intra la capitolul "greseli foarte mari" si ca este "gresita conceptia" de la care s-a plecat la infiintarea acestei institutii."In primul rand, ideea ca avem o problema de coruptie generalizata la nivelul magistratilor e gresita. Nu am spus ca sunt niste sfinti, am spus ca nu avem un fenomen de mare coruptie, de coruptie generalizata. Desfiintarea acestei sectii nu inseamna nicidecum protectia magistratilor, dimpotriva. (...) De ce magistratii trebuie sa aiba o sectie speciala si alte categorii, poate din justitie daca vreti... Aceasta sectie are particularitatea ca se ocupa de toate infractiunile, indiferent de categorie. Acesta este un lucru gresit pentru ca neaga principiul specializarii procurorilor", a declarat Stelian Ion, joi seara, la TVR.El a spus ca SIIJ nu a fost eficienta de la infiintarea sa si pana in prezent."Indiferent ce sanse acordam eu si ce prognosticuri dadeam, a avut marea ocazie aceasta Sectie ca din 2018 sa demonstreze ca vine cu dosare temeinice, ca are trimiteri in judecata, ca nu e partinitoare sub niciun aspect", a adaugat Stelian Ion.Ministrul a precizat ca, dupa ce s-a infiintat SIIJ, "prima grija" a fost anchetarea fostei sefe a DNA "Cine a creat aceasta sectie si de ce a creat-o? De ce sa o lasam?" a mai afirmat Ion.El a criticat inclusiv faptul ca magistratii SIIJ, daca ar fi reclamati, nu pot fi cercetati decat colegii lor, ceea ce ar fi "conceptual gresit"."Sunt mai multe minusuri, o desfiintam, asta nu inseamna ca nu vor raspunde procurori si judecatorii", a adaugat ministrul.El a subliniat importanta procurorilor specializati pe categorii de infractiuni , aratand ca acestia sunt mai eficienti.Dupa inchiderea SIIJ dosarele aflate in administrarea acesteia vor fi trimise catre DNA, DIICOT sau Parchetul General, in functie de specificul infractiunilor, a mentionat ministrul.Ministrul a afirmat ca va discuta cu Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la desfiintarea SIIJ, precizand ca avizul acestuia este unul consultativ, nu obligatoriu.De asemenea, Stelian Ion a mentionat ca SIIJ are 6 rechizitorii din aproximativ 5.000 de dosare.