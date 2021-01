Stelian Ion si comisarul Uniunii Europene pentru justitie au discutat despre desfiintarea Sectiei speciale

Mecanismul privind Statul de Drept

Potrivit unui comunicat al MJ, temele de discutie au vizat Mecanismul privind Statul de Drept si legatura acestuia cu Mecanismul de Cooperare si Verificare, operationalizarea Parchetului European, transpunerea si implementarea unor directive UE, respectiv digitalizarea justitiei.In cadrul intrevederii, comisarul Reynders si-a manifestat disponibilitatea de a coopera cu autoritatile romane in scopul asigurarii predictibilitatii si sustenabilitatii procesului de reforma a justitiei din Romania Totodata, a fost exprimata deschiderea Comisiei Europene catre un dialog constructiv si permanent la nivel tehnic in procesul de transpunere si implementare a directivelor UE."Apreciem angajamentul noului Guvern in scopul consolidarii si asigurarii stabilitatii reformelor, precum si sprijinul valoros acordat de autoritatile romane in contextul Mecanismului privind Statul de Drept. Este important ca initiativele Guvernului sa fie sustinute de sistemul judiciar si adoptate de Parlament, in urma unei dezbateri aplicate si orientate spre stabilitate si predictibilitate normativa", a declarat comisarul Didier Reynders.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a subliniat importanta instituirii, la nivelul Uniunii Europene, a Mecanismului privind Statul de Drept si a exprimat sprijinul deplin acordat de catre autoritatile romane Comisiei Europene in acest exercitiu.Conform MJ, oficialul roman a comunicat decizia ferma a Guvernului (confirmata prin memorandumul adoptat in data de 20 ianuarie 2021) de a finaliza si transmite Parlamentului, in cursul lunii aprilie 2021, cele trei proiecte de legi ale justitiei, puse in dezbatere publica in septembrie 2020.Proiectul de lege de desfiintare a SIIJ va fi adoptat cu prioritate, in Guvern, pana la sfarsitul lunii februarie 2021, si transmis spre adoptare, in procedura de urgenta, in Parlament.De asemenea, ministrul Justitiei a reiterat sustinerea pentru operationalizarea Parchetului European, prezentand cele mai recente demersuri intreprinse in scopul adaptarii legislatiei nationale si selectarii procurorilor europeni delegati. Proiectele de lege care vor fi transmise Parlamentului se bazeaza inclusiv pe recomandarile Comisiei Europene, Comisiei de la Venetia si GRECO. Stabilitatea, predictibilitatea si coerenta legilor justitiei sunt prioritare pentru Ministerul Justitiei. Transpunerea corecta si completa a tuturor directivelor UE reprezinta o prioritate a Programului de Guvernare in domeniul justitiei, la fel ca si procesul de digitalizare a sistemului judiciar", a declarat Stelian Ion.