Tatal procuroarei Adina Florea a murit la 79 de ani. Liderul PSD Constanta: "Un caracter puternic, o personalitate"

Dumitru Florea a murit joi, 14 ianuarie, din cauza unui infarct. A fost unul dintre cei mai vechi membri ai PSD Constanta, ocupand timp de 6 mandate si functia de consilier judeteaa. Dumitru Florea este tatal Adinei Florea, procurorul care conduce SIIJ - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.Inginer agronom de profesie, Dumitru Florea a intrat in politica alaturi de sociali-democrati inca din anii '90."Am fost cu ei de la inceput, e nevoie in partid de oameni de incredere, nu de figuri din astea care numai macane, de care lumea e satula. Eu n-am schimbat partidul, am fost acolo si la greu, si la bine. Opinia mea a fost opinia mea, nu m-am amestecat cu gastile, stiti dvs... Mi-am vazut strict de treaba mea", a declarat Dumitru Florea (in anul 2018) pentru " Adevarul "."Un caracter puternic, o personalitate. Un om de initiativa, intreprinzator, om de familie si cetatean marcant al Dobrogei. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Suntem alaturi de familia indoliata", a scris si Felix Stroe , presedintele Organizatiei Judetene PSD Constanta.