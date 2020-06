Tribunalul Olt a respins cererile si exceptiile ridicate in dosarul "Caracal" si a constatat legalitatea rechizitoriului

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al Tribunalului Olt, judecatorul Gabriel Arabelea, solutia pronuntata miercuri poate fi contestata in termen de trei zile de la comunicare.Judecatorul a explicat, pentru Agerpres, ca dupa ramanerea definitiva a solutiei se va stabili termen in cauza pentru a incepe judecata pe fond.Familiile Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu au solicitat judecatorului de camera preliminara, pe 20 mai, retrimiterea rechizitoriului la procurori, in vederea completarii urmaririi penale, termenul pentru deliberare si pronuntare fiind 3 iunie.Solicitarile si exceptiile ridicate de partile din dosar au fost respinse, miercuri, de catre judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Olt.Pe 15 ianuarie a fost inregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea in judecata a celor doi inculpati din "cazul Caracal", Gheorghe Dinca (pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua fapte, omor calificat - doua fapte, profanare de cadavre - doua fapte) si Stefan Risipiteanu (pentru infractiunea de viol).Dinca este acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete - Luiza Melencu si Alexandra Macesanu - in locuinta sa din Caracal.Cauza va fi judecata pe fond la Tribunalul Olt, cererea de stramutare formulata de parintii Alexandrei Macesanu fiind respinsa definitiv de Curtea de Apel Craiova.Dinca si Risipiteanu se afla in Penitenciarul Craiova, masura arestarii preventive fata de cei doi inculpati fiind prelungita marti, 2 iunie.Vezi si Dinca pregatea nivelul urmator si se temea de un atac cu rachete. Secretele "casei groazei" si ale cercetarii la limita puterilor. Dezvaluirile uluitoare ale politistului care a salvat dosarul Caracal