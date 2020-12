Un consilier local PSD din Dolj, fost candidat la Primaria Bailesti, condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri

Ca pedeapsa complementara, acesta nu mai are dreptul, pe o durata de doi ani, de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, ceea ce inseamna ca isi pierde calitatea de ales local.Laurentiu Alin Diaconescu a fost trimis in judecata in 2018, fiind acuzat ca, in calitate de responsabil cu achizitiile in cadrul unei farmacii administrate de sotia sa, a vandut fara a avea dreptul produse din gama opioidelor, care intra in categoria stupefiantelor.Procurorii au aratat ca acesta s-a implicat in obtinerea unor medicamente care contineau substante stupefiante sau psihotrope pentru a le vinde unui barbat care locuia in Suedia, care pretindea ca ii sunt necesare mamei sale, suferinda de cancer. Diaconescu a auzit discutia dintre barbat si sotia sa, administrator de farmacie, care comandase 5 cutii a cate 60 de comprimate oxidolor cu concentratia de 80 mg, si a intervenit."Inculpatul, care avea calitatea de functionar insarcinat cu achizitiile in cadrul farmaciei, a luat apoi hotararea de a cumpara medicamentele comandate, care au fost preluate de la distribuitor si puse intr-un dulap special prevazut cu incuietoare anume destinat medicamentelor care contineau substante stupefiante sau psihotrope. Ulterior, inculpatul a vandut, fara drept, cele 5 (cinci) cutii cu comprimate oxidolor inculpatului, fara a-i cunoaste identitatea, fara a-i solicita acestuia vreun act care serveste la identificare sau legitimare si fara a-i solicita vreo prescriptie medicala speciala sau chiar fara regim special (...). Incurajat de faptul ca identitatea nu-i fusese dezvaluita si de modul in care inculpatul cumpara si vindea droguri de risc, inculpatul (n.red.: cumparatorul) a sunat in alte trei randuri pe telefonul fix al farmaciei, punct de lucru Bailesti, recomandandu-se 'baiatul cu Oxidolor-ul' si a comandat diferite cantitati de medicamente care contineau substante opioide, apelurile initiindu-le din Suedia, unde locuia si unde trebuiau sa ajunga drogurile. De fiecare data, hotararea de a cumpara, fara drept, de la furnizorii autorizati medicamentul oxidolor a luat-o inculpatul Diaconescu Laurentiu Alin, care apoi a procedat la vanzarea medicamentelor inculpatului PCM , in modalitatea expusa mai sus", au aratat procurorii.Potrivit sursei citate, inculpatul a comandat si achizitionat fara drept, in baza a noua facturi separate, un numar total de alte 100 cutii continand 60 comprimate Oxidolor concentratia 80 mg, folosind doi furnizori in acelasi timp pentru a nu depasi cantitatile lunare pe care le putea achizitiona pe credit si a nu figura cu cantitati mari in aceeasi luna."Pentru a da o aparenta de legalitate a vanzarilor fara drept de substante stupefiante, inculpatul a emis la data de 06.05.2017 un bon fiscal, iar la data de 11.10.2017 un numar de 7 bonuri fiscale cu ajutorul carora a facut descarcarea de gestiune si a creat aparenta existentei mai multor cumparatori. Ulterior, pentru medicamentele achizitionate, inculpatul a descarcat gestiunea electronica aferenta prin operarea fictiva a unui proces verbal de distrugere, inclusiv pentru medicamentele vandute in mod cert catre persoana trimisa de catre inculpatul PCM, fara a fi insa constituita o comisie conform prevederilor Lg. 339/2005", au mai aratat procurorii.