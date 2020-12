Un deputat Pro Romania prins baut la volan incheie un acord cu procurorii si accepta sa plateasca o amenda penala de 40.000 lei

Ales pe listele PSD

Intelegerea dintre procurori si deputat trebuie insa aprobata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.In acordul de recunoastere a vinovatiei trimis in instanta , procurorii au retinut ca, in seara zilei de 28 noiembrie 2019, deputatul Mihai Valentin Popa a condus pe drumurile publice un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice. Prin analiza toxicologica efectuata, s-a stabilit o alcoolemie de 1,25 g/l."Ca urmare a incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei, in temeiul art. 336 alin. 1 Cod penal rap. la art. 480 alin. 4 Cod procedura penala, inculpatul va fi condamnat la pedeapsa amenzii in cuantum de 40.000 de lei, corespunzator a 160 de zile amenda cu un cuantum al unei zile - amenda de 250 lei. In prezenta avocatului ales, inculpatul a declarat ca recunoaste comiterea faptei retinuta in sarcina sa si accepta incadrarea juridica data faptei", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.Mihai Valentin Popa a fost ales in anul 2016 deputat de Brasov pe listele PSD, el trecand la Pro Romania in iunie 2019.El a mai fost implicat intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de santaj. Deputatul era acuzat ca ar fi intervenit la un primar si la managerul unui spital din Brasov sa nu revoce o protejata a sa dintr-o functie de conducere in spital, insa a fost achitat definitiv de Instanta suprema in noiembrie 2020.