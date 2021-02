Un fost locotenent colonel in SRI a fost condamnat pentru negarea Holocaustului. Decizia poate fi contestata

Potrivit minutei deciziei, Vasile Zarnescu a fost condamnat la 6 luni pentru fapta din 28 aprilie 2013, respectiv publicarea articolului intitulat "Falsitatea notiunii de holocaustolog" pe site-ul www.altermedia.info , la 9 luni inchisoare pentru articolul "Inselatoria secolului XX" din data de 11 februarie 2014 si la 6 luni inchisoare pentru cartea "Sabin Orcan Suporter", publicata la editura Tempus Bucuresti, expusa spre vanzare la libraria Eminescu din Bucuresti in data de 24 noiembrie 2017."In temeiul art. 38 al. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod. pen. contopeste pedepsele aplicate, astfel ca stabileste in sarcina inculpatului Vasile Zarnescu pedeapsa cea mai grea, de 9 luni inchisoare, la care se adauga un spor de 4 inchisoare, reprezentand 1/3 din cumulul celorlalte pedepse stabilite, in final inculpatul avand de executat pedeapsa de 1 an si o luna inchisoare", se arata in minuta. Instanta a stabilit totodata amanarea aplicarii pedepsei inchisorii cu un termen de supraveghere de 2 ani, care se calculeaza de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, Zarnescu urmand sa respecte o serie de masuri de supraveghere.Instanta i-a atras atentia acestuia ca, in cazul nerespectarii masurilor si obligatiilor impuse si al savarsirii de noi infractiuni in cursul termenului de supraveghere, se poate dispune revocarea amanarii aplicarii pedepsei. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Potrivit articolului 6 din OUG 31/2002: "(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea in mod evident, prin orice mijloace, in public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda ".