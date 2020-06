Un judecator iranian a decedat dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti. Autoritatile de la Teheran il acuzau ca a luat spaga 500.000 de euro

Cleric si magistrat

"Astazi, la ora 14:30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel pe 112, de catre receptia unui hotel, cu privire la faptul ca un barbat, ce era cazat intr-o camera, a cazut de la un etaj superior, decedand", a transmis, vineri, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca cercetarile sunt continuate de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pentru stabilirea imprejurarilor prin care s-a produs evenimentul.Europa Libera a relatat ca Gholam Reza Mansouri, cleric si magistrat al regimului de la Teheran este acuzat in tara sa de luare de mita, 500.000 de euro, iar de militantii pentru drepturile omului, de torturarea si incarcerarea ziaristilor independenti.Curtea de Apel Bucuresti a amanat pana pe 10 iulie o decizie in privinta extradarii lui Gholam Reza Mansouri, care a fost dat in urmarire internationala prin Interpol de regimul de la Teheran, sub acuzatia de coruptie si fraudare a 500.000 de euro.De altfel, in Romania a fost arestat de politie si dus in fata judecatorilor pe 12 iunie, in baza mandatului de urmarire prin Interpol, care s-a activat odata ce a patruns pe teritoriul tarii. Curtea de Apel Bucuresti l-a eliberat din arestul Politiei si l-a plasat pe Gholam Reza Mansouri sub control judiciar.