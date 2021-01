Un numar record de magistrati cer sa iasa la pensie, dupa anuntul lui Stelian Ion privind cresterea varstei de pensionare. Pe lista sunt doi judecatori celebri

In sedinta CSM

Cine este judecatorul Selaru

Cine este Simona Nenita

Stelian Ion a revenit, pe 7 ianuarie, asupra declaratiilor si a precizat ca a ajuns la concluzia ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a acestora. "Insa voi propune abrogarea textului de lege adoptat in anul 2018 referitor la pensionarea anticipata (...) Prioritatea pe termen mediu va fi aceea de a gasi solutii pentru incurajarea oamenilor sa ramana de bunavoie in sistem", sustine el.In acest moment, in jur de 450 de magistrati din cei 7.000 activi in instantele si parchetele din tara au "decizia" de pensionare in buzunar. Sunt judecatori si procurori care indeplinesc conditia de 25 de ani vechime care le permite sa se pensioneze. Insa majoritatea covarsitoare nu a facut inca pasul final, acela de a cere CSM-ului pensionarea in mod oficial si implicit emiterea Decretului Prezidential de iesire din sistemul judiciar.Solicitarile de pensionare ale celor 47 de judecatori vor fi luate in discutie, de Sectia pentru judecatori din CSM, pe 21 ianuarie. Printre cei care cer pensionarea sunt si judecatorii de la Inalta Curte, Valentin Selaru si Simona Nenita.Solicitarile de pensonare a celor 8 procurori vor fi luate in discutie, de Sectia pentru judecatori din CSM, pe 19 ianuarie. Printre acestia este si procurorul Doru Stoica, cel care a clasat dosarul violentelor jandarmilor din 10 August 2018.Valentin Horia Selaru este judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitiei din iunie 2013. Anterior el a fost procuror si pentru o scurta perioada consilierul Laurei Codruta kovesi, in perioada in care aceasta a ocupat functia de procuror general al Romaniei. Ca procuror, Selaru a instrumentat mai multe cauze complexe ca anchetator, cum ar fi cel al prabusirii FNI, in care era implicat Sorin Ovidiu Vintu Selaru a facut parte din completul de judecatori care, in 30 iunie 2016, a dispus achitarea lui Traian Berbeceanu, fost comisar-sef al BCCO Alba Iulia, in dosarul in care era acuzat de mai multe infractiuni , printre care spalare de bani, luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, sprijinire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare.Una dintre cauzele mediatizate, solutionate de Selaru, este cea in care i-a achitat (fond) pe fostul baron de Arges, Constantin Nicolescu , si pe trezorierul PSD , deputatul Mircea Draghici Selaru a facut parte din completul care le-a condamnat definitiv pe fostele judecatorele Dumitrita Piciarca si Liliana Badescu intr-un dosar legat de afaceristul Dinel Staicu. Alte codamnari a dat in cazurile fostului sef al CCIR, Mihail Vlasov (definitiv), fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu , si al procurorilor DIICOT judecati in cazul comisarului Traian Berbeceanu (fond), sau fosta judecatoare Georgeta Barbalata (fond).El a dat si o decizie istorica, de condamnare definitiva a tortionarului Alexandru Visinescu.De asemenea, Selaru a facut parte din completul care a condamnat-o definitiv pe Monica Iacob Ridzi . O alta decizie mediatiza este cea in care a condamnat-o pe fosta deputata PSD, Andreea Cosma (fond).Simona Nenita s-a remarcat recent prin faptul ca in Colegiul de Conducere al Inaltei Curti a facut, in 2018, opinie separata, fata de colegii sai, in cazul constituirii completurilor de 5 judecatori. Opinia sa era in sensul deciziei pe care a dat-o Curtea Constitutionala.Sotul Simonei Nenita, avocatul Mihai Dinu, l-a reprezentat in prima parte a procesului pe fostul senator PSD, Catalin Voicu . Dinu a renuntat la acest client, dupa ce sotia sa a promovat la Inalta Curte. Judecatoarea a facut parte din completul de trei judecatori care a decis in mai 2014 sa mentina decizia Parchetului General de a nu incepe urmarirea penala pentru plagiat impotriva premierului de atunci Victor Ponta Pe de alta parte, Simona Nenita a facut parte din completul care l-a achitat definitiv pe Adrian Nastase in cazul Matusa Tamara.Ea a facut opinie separata in cazul condamnarii fostei sefe DIICOT; Alina Bica , in sensul achitarii acesteia.Simona Nenita a mai facuta parte din completul care a decis achitarea defintiva a avocatei Laura Vicol, in prezent deputat PSD.Judecatoarea a dat decizii de condamnare in cazurile: Dan Adamescu (definitiva), Corneliu Dobritoiu (definitiva), Cristian Rizea (fond) . Ea a facut parte din completul de judecata care i-a achitat pe fratii Radu si Alexandru Mazare in dosarul campusului social Henri Coanda.