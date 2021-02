Un procuror de la Sectia Speciala cere renumararea voturilor de la alegerile locale din Sectorul 1, castigate de Clotilde Armand

De ce nu poate face asta Sectia Speciala

Mihai Dragan: "Printesa Gunoaielor tremura"

Anuntul avocatului Dragan

Cine a venit cu ideea

Procurorul a luat aceasta masura intr-un dosar constituit ca urmare a plangerii facute PSD Sectorul 1 impotriva lui Dan Barna , presedintele USR, procurorul Nicolae Sprancu - presedintele Biroului Electoral Sector 1 () si Andrei Nicolescu, membru USR.Conform deciziei, s-a dispus "delegarea politiilor din cadrul Directiei Generale a Politiei a Municipiului Bucuresti, desemnati de catre conducerea acestei institutii pentru a proceda la efectuarea urmatoarelor acte:1. Identificarea buletinelor de vot corespunzatoare fiecarei sectii de votare.2. numararea voturilor din cadrul fiecarei sectii de vot si confruntarea rezultatelor cu numarul de votanti inscrisi pe listele de vot corespunzatoare fiecarei din cele 166 de Sectii de votare din cadrul Sectorului nr. 1 Bucuresti (cat si a votantilor inscrisi pe liste suplimentare), care si-au exprimat dreptul de vot.3. Confruntarea rezultatelor obtinute dupa numararea voturilor de la cele 166 de sectii de votare din cadrul Sectorului nr. 1 Bucuresti, cu datele inscrise in procesele verbale de consemnare a rezultatelor votarii.4. Predarea sacilor cu buletinele de vot si listele electorale de la cele 166 de sectii de votare din cadrul Sectorului 1 Bucuresti, la camera de corpuri delicte, unde vor fi pastrate pana la finalizarea cercetarilor din prezenta cauza.5. Efectuarea si altor acte de urmarire rezultate din context".Termenul de solutionare este 8 aprilie 2021.Potrivit ordonantei lui Sorin Eugen Iasinovschi, aceasta activitate nu poate fi efectuata de catre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din urmatoarele motive:1. Pentru efectuarea operatiunii de identificare a buletinelor de vot corespunzator fiecarei sectii de votare din cele 166 din cadrul Sectorului 1 este necesara o incapere cu o suprafata foarte mare, care sa permita acest lucru, si care totodata, trebuie sa permita pastrarea temporara a sacilor cu buletine de vot, in conditii de siguranta pentru o perioada de timp, intrucat aceasta activitate nu poate fi realizata intr-o singura zi, ori SIIJ nu dispune de asemenea incaperi;2. Aceasta activitate necesita un numar mare de lucratori de Politie Judiciara, precum si mijloace, care de asemenea, SIIJ nu dispune;3. Avand in vedere neconcordantele ce rezulta din probele administrate pana in prezent (inscrisuri, depozitii de martor, etc) este foarte posibil ca dupa efectuarea operatiunilor descrise mai sus, sa fie necesar accesul specialistilor criminalisti care sa efectueze constatari tehnico- stiintifice ale semnaturilor de pe procesele verbale de consemnare a rezultatelor votarii si de pe listele electorale.Avocatul lui Daniel Tudorache, Mihai Dragan, a scris marti pe Facebook : "Nu vi se pare ca nu am mai auzit demult de alegerile locale de la Sectorul 1?! Diseara uitati-va la televizor! Tic-tac! Printesa Gunoaielor tremura!".Mihai Dragan, avocatul candidatului PSD Daniel Tudorache la Primaria Sectorului 1, a anuntat pe 1 octombrie, la postul Antena 3, ca a facut plangere la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala, impotriva procurorului Nicolae Sprincu, seful Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1."Mie-mi este clar ca nu s-a respectat procedura. Trebuie sa se clarifice pe calea actiunilor legale pe care le-am promovat. Inclusiv in aceasta seara, probabil ca presa nu stie, am formulat o plangere penala la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Evident, il are in capul listei pe domnul procuror care ocupa postul de presedinte al biroului electoral de sector," declara avocatul.Principalul motiv, potrivit lui Mihai Dragan, este acela ca magistratul nu a cerut reprezentantilor partidului in BES 1 acordul ca cineva sa patrunda in incapere, asa cum ar cere legea. Conform acestuia, hotararile si masurile birourilor electorale ar trebui aprobate de plen cu majoritate.Ideea unei plangeri penale la adresa procurorului Nicolae Sprincu a fost pusa in discutie, prima data de jurnalistul Razvan Savaliuc, care coordoneaza publicatia Lumea Justitiei, afiliata Antenei 3, intr-un editorial intitulat "Fara romani in functii publice!"."Se impune cercetarea de urgenta a procurorului Nicolae Sprincu, de la Parchetul Sectorului 1, cel care a fost desemnat presedinte al Biroului Circumscriptiei Electorale a Sectorului 1, in urma aparitiei sale pe imaginile video ajunse in spatiul public. Imagini suprinse de camerele de supraveghere si care releva ca in noaptea dinspre 28 spre 29 septembrie 2020, in Complexul Multifunctional din Piata Mures, respectivul procuror insotit de patru indivizi de la USR, au scos si introdus saci cu procese verbale si buletine de vot din camera sigilata in care se pastrau sub paza rezultatele votului din Sectorul 1," scria Savaliuc.Opiniile au fost preluate si de agentia de presa rusa Sputnik.