A reinceput judecata in marile procese de coruptie: Mandat de aducere pentru politistul care a santajat-o pe Emilia Sercan

Potrivit recomandarilor CSM, in cauzele nonpenale, daca este posibil, instantele judecatoresti pot dispune masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul civil.In cauzele penale, desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta se va face in conditiile Codului de Procedura Penala sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul penal.La Curtea de Apel Bucuresti aveau termen luni chestorul Adrian Iacob si comisarul sef Petrica-Mihail Marcoci (foto), rectorul si prorectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", judecati pentru instigare la santaj, pentru ca l-ar fi determinat pe subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu sa o ameninte pe jurnalista Emilia Sercan.Potrivit DNA, miza era ca jurnalista sa opreasca investigatiile privind plagiatele de la Academia de Politie.La termenul de luni trebuia sa fie audiat in calitate de martor subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu. Intr-un caz separat, politistul a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei pentru santaj, dupa ce a incheiat un acord cu DNA.Barbulescu nu s-a prezentat luni la proces, asa ca judecatorul Isabelle Tocan de la Curtea de Apel Bucuresti a decis ca acesta sa fie citat cu mandat de aducere la urmatorul termen, pe 15 iunie.