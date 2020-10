Alegeri in Ciprul de Nord: Candidatul sustinut de Turcia si ''presedintele'' aflat la sfarsit de mandat se vor confrunta in turul doi

Cu 32,46% din voturi, nationalistul Ersin Tatar i-a devansat pe Akinci (29,73%), aflat in relatii tensionate cu autoritatile turce, si pe Turfan Erhurman (21,62%), doi social-democrati care pledeaza pentru reunificarea sub forma unui stat federal a insulei mediteraneene divizate, dupa numararea voturilor din 723 de sectii de vot din totalul celor 738.Astfel, Ersin Tatar si Mustafa Akinci se vor confrunta intr-un al doilea tur, pe 18 octombrie.Cei aproape 200.000 de alegatori inscrisi pe listele electorale au avut de ales in primul tur intre 11 candidati.Ciprul este divizat din 1974 dupa interventia armatei turce in replica la o lovitura de stat condusa de Grecia in sud. Ultimele negocieri de pace sub egida ONU au esuat in 2017, iar de atunci nu s-au mai inregistrat progrese.Akinci sustine unificarea insulei, in timp ce Tatar, sprijinit de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, este adeptul solutiei cu doua state.