Nicolae Robu, dupa infrangerea zdrobitoare suferita in fata lui Dominic Fritz: "Voi ramane nu fericit, ci extrem de fericit"

"Sunt mandru de ce am lasat in urma mea, atat la UPT, cat si la primarie. Doar timpul va aseza lucrurile la locul lor, in mod corect. Multumesc timisorenilor care astazi m-au votat!Multumesc colegilor din Primarie veniti in institutie o data cu mine sau dupa, tineri valorosi, cu care, alaturi de foarte putini mosteniti -din pacate, cu foarte putini!-, am facut toate lucrurile care au schimbat radical orasul, de care beneficiaza in egala masura cei ce m-au votat si cei ce nu m-au votat, lucruri cu care ma mandresc si ma voi mandri mereu! De oricata calomnie voi beneficia in continuare -si stiu bine ca voi beneficia!-, eu, ca idealist ce sunt, voi ramane nu fericit, ci extrem de fericit pentru ce-am facut pentru orasul meu!Multumesc, de asemenea, colegilor din PNL , cu care chiar am facut echipa foarte buna!Fie ca Timisoara sa aiba un viitor fericit!", a scris Robu pe pagina sa de Facebook