VIDEO Noul primar al Timisoarei, dupa prima zi de mandat: O sa vina vremuri grele. O sa iau decizii care nu o sa ne faca pe toti fericiti

, dar, in general, am ramas placut surprins de deschiderea viitorilor colegi. E o situatie ce m-a surprins... un pic de spatiu, unde sunt birouri foarte mici, unde stau multi oameni. Deci, in viitor, probabil va trebui sa gasim mai multe spatii pentru Primarie sau sa reducem un pic din personal. Vedem care din cele doua variante va fi dupa o analiza, dupa un audit", a aratat Fritz.



Dominic Fritz a mai anuntat ca nu a luat inca nicio decizie in privinta reorganizarii primariei, fiind inca in faza in care analizeaza statul de functii.



"Nu am semnat nimic, nu am luat nicio decizie. Stiu ca toata lumea vrea sa stie care sunt primele decizii pe care le iau. Asta o sa fac de luni. Maine, sambata, o sa ma mai pregatesc, o sa mai citesc. Acum ma uit pe statul de functii, aici sunt toti angajatii Primariei. Sunt peste 600 de angajati, sa am o idee cine lucreaza, unde lucreaza, in ce compartiment. Deocamdata, sunt doar nume si cifre, dar abia astept sa cunosc oamenii, si abia astept sa vad efectiv ce fac si cum lucreaza, pentru ca e clar ca trebuie sa eficientizam lucrurile aici, dar in prima zi m-am bucurat sa cunosc oamenii care fac munca asta", a spus Dominic Fritz, citat de opiniatimisoarei.ro.



In finalul transmisiunii live din noul sau birou, Dominic Fritz a anuntat ca "vor veni vremuri grele", iar masurile nu vor fi unele populare. "O sa iau decizii care nu o sa ne faca pe toti fericiti, dar nu m-ati votat ca sa stau in acest birou frumos", a transmis Fritz.



Imediat dupa ce a fost instalat oficial in functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a facut un tur al Primariei Timisoara, dorind sa ii cunoasca pe angajatii municipalitatii. Concluzia: birourile functionarilor sunt prea mici. Din acest motiv, va fi nevoie de "un pic" de reducere a personalului sau de cautarea unor spatii noi."Efectiv am intrat in fiecare birou si am facut cunostinta cu oamenii care lucreaza acolo. Cred ca nu am reusit toate birourile, inca sunt oameni care nu au vazut primarul. Am simtit cumva o curiozitate, poate la unii si o mica teama,