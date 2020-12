Anuntul lui Catalin Drula la preluarea mandatului de la Transporturi: "In curand vor incepe angajarile si vor fi pe bune"

Potrivit lui Catalin Drula, in perioada urmatoare va cauta sa aduca colaboratori din mediul privat si le-a transmis "profesionistilor din administratia publica" ca vor avea un partner."O sa-mi dau toata priceperea sa facem treaba buna la minister. Am spus si ieri la audierile din parlament ca succesul depinde de echipe, nu de un singur om. De aceea, perioada urmatoare o sa o dedic constructiei de echipe.Avem nevoie sa crestem capacitatea de a livra proiecte pentru Romania. Imi doresc sa convingem oameni capabili si pasionati sa faca pasul catre administratia publica si in acelasi timp profesionistilor din administratia actuala le spun ca au partener in mine.Avem o oportunitate unica sa dezvoltam infrastructura in urmatorii ani, avem linii de finantare solide, trebuie sa construim si capacitatea institutionala pentru managementul acestor proiecte.De aceea, vom operationaliza noua companie de investitii rutiere care va gestiona proiectele mari de autostrazi si drumuri expres. Vor incepe angajarile in curand si vor fi pe bune. Vreau sa fie un loc unde inginerii, proiectantii, managerii de proiect, expertii sa fie mandri sa lucreze", a transmis Catalin Drula.