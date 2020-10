Astrid Fodor, primarul ales al Sibiului, a fost validata in functie la Tribunal. Decizia instantei de apel este definitiva

Potrivit unui comunicat al Tribunalului Sibiu, decizia de validare a mandatului lui Astrid Fodor este definitiva.Judecatoria Sibiu a respins validarea lui Astrid Fodor in functia de primar al municipiului Sibiu, dupa ce Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca Fodor are interdictie sa ocupe functia timp de trei ani, adica in perioada 2020-2023, pentru ca s-a aflat in stare de incompatibilitate intre 2012 si 2014, cand a fost viceprimar."Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin incheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu in camera de consiliu, la data de 16.10.2020, in dosarul nr. 9486/306/2020, a fost respinsa cererea formulata de Biroul Electoral al Circumscriptiei Municipale Sibiu - nr.1, pentru validarea mandatului de primar al municipiului Sibiu, atribuit doamnei Astrid Cora Fodor, in urma alegerilor locale desfasurate la data de 27 septembrie 2020", se arata intr-un comunicat al Judecatoriei Sibiu.Decizia instantei a fost atacata cu apel de Fodor. Astrid Fodor a candidat, pe 27 septembrie, pentru functia de primar al municipiului Sibiu, din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania, castigand alegerile cu 43,05%, fiind urmata de candidatul liberal, Adrian Bibu, care a obtinut 31,13% din voturi, potrivit rezultatelor finale ale Biroului Electoral Judetean.Agentia Nationala de Integritate a anuntat recent ca a comunicat catre entitatile care valideaza mandatele alesilor locali date si informatii referitoare la candidatii la alegerile locale care se afla sub interdictia de trei ani de a ocupa o functie eligibila, in conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.