Primarul din Prahova condamnat pentru pornografie infantila vrea sa candideze din nou, dupa ce i-a fost invalidat mandatul

"In urma alegerilor care au avut loc in data 27 septembrie, am fost ales Primarul comunei Sotrile. Candidatura a fost aprobata, dar invalidata de catre un judecator "drept" netinand cont de opinia dvs. In urma acestei hotarari vor avea loc noi alegeri locale si va anunt pe aceasta cale ca voi candida inca o data cu increderea ca voi avea din nou sustinerea dvs.Va multumesc si impreuna, ca si de multe ori, vom invinge!" a scris Bogdan Davidescu pe pagina sa de Facebook Tribunalul a mentinut decizia instantei de fond - Judecatoria Campina - care a considerat ca imediat dupa validare edilul ar ramane din nou fara mandat Magistratii din Campina au stabilit ca, imediat dupa validare, mandatul edilului ales ar inceta, ca urmare a unei sentinte de condamnare la inchisoare cu suspendare care a dus, de altfel, la incetarea inainte de termen a mandatului in care Davidescu a fost ales primar, in 2016."Instanta retine ca nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate pentru ca domnul DDB sa poata fi validat in functia de primar. (...) Este cert faptul ca, dat fiind sentinta de condamnare, mandatul candidatului imediat dupa validare inceteaza de drept, astfel ca validarea acestuia ar fi lipsita de orice eficienta juridica. (...) Asadar, situatia mandatului de primar a numitului DDB este clara, iar printr-o eventuala validare a acestuia decat se prelungeste un rezultat inevitabil - reluarea alegerilor", arata Judecatoria Campina in incheierea de sedinta care invalideaza mandatul lui Davidescu.Ca urmare a deciziei Tribunalului Prahova, alegerile pentru Primaria Sotrile ar urma sa fie reluate. Daniel Bogdan Davidescu a candidat ca independent si a fost ales de 41,22% dintre votantii comunei, respectiv 742 de alegatori au votat pentru el. Candidatul liberal Gabriel Brosteanu a obtinut 629 de voturi, reprezentand un scor electoral de 34,94%.Bogdan Davidescu a candidat independent, dupa ce in toamna anului trecut a fost condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de pornografie infantila. Prefectura Prahova a constatat incetarea de drept a mandatului sau de primar in luna ianuarie a acestui an. Ulterior, fostul edil a inceput sa lucreze din nou in primarie, fiind angajat consilier personal al viceprimarului care a preluat atributiile de primar.La momentul deciziei instantei de condamnare a lui Davidescu, PSD s-a delimitat public de acesta, insa partidul nu a avut candidat la alegerile de la Sotrile din aceasta toamna. Mai mult, bannere electorale ale lui Davidescu au fost afisate alaturi de cele ale candidatului PSD pentru presedintia Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader.Problemele cu justitia ale lui Bogdan Davidescu au inceput in toamna anului 2018, cand DIICOT a deschis pe numele sau un dosar vizand infractiuni de santaj, act sexual cu un minor si pornografie infantila.