Deputatii nou alesi trebuie sa isi depuna dosarele pentru preluarea mandatului. Ce acte trebuie sa aduca la Parlament

In aceasta perioada, deputatii vor indeplini toate formalitatile necesare preluarii mandatului de parlamentar: depunerea certificatului doveditor al alegerii, completarea si depunerea fisei deputatului, a declaratiei pe propria raspundere privind calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii, daca este cazul, precum si un curriculum vitae.Totodata, conform art. 4 alin.(1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile ulterioare, deputatii pot depune declaratiile de avere si interese, termenul fiind insa de 30 de zile de la validare.De asemenea, deputatii vor primi 'Mapa deputatului' care cuprinde toate informatiile necesare despre structurile institutiei si atributiile specifice ale fiecareia, pentru a putea beneficia de suportul necesar indeplinirii mandatului de parlamentar."Mentionam ca Sala 'Al. I. Cuza' a fost configurata special pentru ca activitatile de ordin logistic si patrimonial premergatoare inceperii mandatului noilor deputati sa se desfasoare in conditii de siguranta", potrivit site-ul Camerei Deputatilor.Citeste si: