Cinci primari si 170 de consilieri locali din Bihor au primit ordine de incetare a mandatelor

Dumitru Tiplea a solicitat in 18 august secretarilor generali ai unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Bihor sa identifice si sa aduca in atentia Institutiei Prefectului cazurile in care alesii locali se afla in situatia mentionata.Astfel, miercuri si joi au fost semnate ordinele de incetare a mandatelor pentru 170 de consilieri locali si cinci primari, din totalul de aproximativ 1.350 de alesi locali ai judetului Bihor.Din cele 101 unitati administrativ-teritoriale (UAT) din Bihor, situatiile de incetare de drept a mandatelor se aplica in 31 de UAT-uri pentru cate un ales local, in 28 de UAT-uri pentru patru sau mai putini alesi locali, in noua UAT-uri pentru mai mult de patru alesi locali, iar in 33 de UAT-uri nu exista astfel de situatii.Pentru a asigura continuitatea activitatii administratiilor publice locale, in notificarea emisa, prefectul Dumitru Tiplea a adus in vedere autoritatilor locale obligativitatea demararii procedurilor pentru validarea mandatelor de supleanti care indeplinesc conditiile legale."In conformitate cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, inscrierea unei persoane intr-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al carui membru a fost anterior. In consecinta, conform Codului administrativ, mandatul primarului inceteaza de drept in cazul pierderii calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales initial. Prevederile legale mentionate se aplica si in cazul consilierilor locali, respectiv judeteni, a caror calitate de consilieri inceteaza de drept inainte de expirarea la termen a mandatului, in cazul pierderii calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale", se arata in comunicat.