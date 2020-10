Zeci de apropiati ai unui primar care a pierdut alegerile, facuti cetateni de onoare inainte de plecarea din functie a edilului

Potrivit sursei citate, Dimacheni este una dintre cele mai sarace comuna din tara. Localnicii traiesc din ce apuca si nu au apa, canalizare, drumuri sau dispensare. Scoala nu are gard, iar latrina la care merg elevii este veche de aproape 50 de ani. In schimb, comuna este plina de cetateni de onoare. Stefan Cojocaru, sateanul care a fost primar timp de 20 de ani, inca de la infiintarea comunei, s-a gandit, dupa ce a pierdut alegerile, sa-si recompenseze fostii colaboratori, facandu-i cetateni de onoare.In ultima sedinta de Consiliu Local, convocata saptamana trecuta de fostul edil Stefan Cojocaru, s-au acordat, potrivit adevarul.ro, nu mai putin de 35 de titluri de cetatean de onoare, in special apropiatilor si consilierilor locali. Acestia vor fi scutiti de anumite taxe si impozite pentru beneficiile aduse comunei.Secretarul comunei a sesizat insa Prefectura, spunand ca hotararea este ilegala."Am oferit la 35 de persoane care au avut o contributie in comuna. Am luat in considerare si comportamentul lor, dar si faptul ca au ajutat si au lucrat pentru Primarie. Eu doar am propus, Consiliul Local a aprobat, nu i-am facut eu cetateni de onoare", a declarat primarul pentru " target="_blank">adevarul.ro.