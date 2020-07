De 15 ani in fruntea Consiliului National pentru Combaterea Disciminarii, Asztalos Csaba a fost ales pentru un nou mandat de cinci ani

In aceeasi sedinta, prima a noului colegiu director, in functia de vicepresedinte a fost ales Adrian Diaconu , pentru un mandat de doi ani si jumatate."Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, reunit astazi, in prima sedinta, si-a ales conducerea prin votul membrilor sai. In functia de presedinte a fost ales domnul Asztalos Csaba Ferenc pentru un mandat de 5 ani, iar in functia de vicepresedinte a fost ales domnul Diaconu Adrian Nicolae pentru un mandat de 2,5 ani", precizeaza institutia.Plenul Parlamentului a numit, marti, sapte membri in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) - Claudia-Sorina Popa, Adrian Diaconu, Horia Grama , Asztalos Csaba, Cristian Jura si Catalina Olteanu - pentru mandate complete de cinci ani si Maria Mota - pentru un rest de mandat care expira in 2023.