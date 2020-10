Tribunalul Bucuresti, asteptat sa ia o decizie in cazul mandatului de primar obtinut de Clotilde Armand

Pe 15 octombrie, Clotilde Armand a primit o decizie favorabila din partea Judecatoriei Sectorului 1, insa hotararea instantei a fost contestata de 125 de persoane, printre care se afla si primarul care a pierdut alegerile, Daniel Tudorache ( PSD ).Luni, Tribunalul Bucuresti a analizat cele 125 de contestatii, insa a amanat cu o zi pronuntarea unei decizii in acest caz.Conform datelor AEP, la Sectorul 1, Clotilde Armand, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a castigat cu 40,94% dintre optiuni, adica un numar de 36.455 de voturi. Daniel Tudorache, candidatul PSD, a intrunit 39,81%, reprezentand 35.451 voturi.Daniel Tudorache a contestat acest rezultat si a depus o plangere penala la Sectia speciala de anchetare a magistratilor, dupa ce posturile de televiziune au difuzat imagini cu mai multe persoane care intra in sediul Biroul Electoral al Sectorului 1, unde erau depozitati saci cu voturi.