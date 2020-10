Decizie definitiva: Mandatul de primar al lui Nicusor Dan a fost validat de Curtea de Apel Bucuresti. Cele 52 de contestatii, respinse

"Admite exceptia tardivitatii. Respinge toate apelurile ca tardiv formulate.Definitiva," este minuta Curtii de Apel Bucuresti.Potrivit datelor prezentate de AEP, rezultatele finale ale alegerilor pentru primaria Capitalei facute publice de Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti indica faptul ca 672.004 persoane dintre cele inscrise pe listele electorale s-au prezentat la alegerile locale din 27 septembrie. Au fost inregistrate 660.118 voturi valabil exprimate. Dintre acestea, 282.631 au fost pentru Nicusor Dan si 250.690 au fost pentru Gabriela Firea "Au tras de timp"Nicusor Dan a declarat, duminica seara, ca judecatorii Curtii de Apel urmeaza sa decida luni, la ora 12.00, in privinta celor 52 de apeluri formulate impotriva validarii mandatului sau si este convins ca rezultatul va fi cel normal, pentru ca nu exista probe in acele contestatii, iar joi sau vineri cel tarziu va fi instalat la Primaria Capitalei."E un simplu mod de a trage de timp pentru instalarea mea ca primar al Bucurestiului. Am vazut toate cele 52 de apeluri, pentru ca evident sunt vizat in acest dosar, si nu exista niciun fel de proba. Se face trimitere la articole din ziar care spun tot felul de lucruri. Deci actiunile acestea nu au nicio baza", a afirmat Nicusor Dan duminica, 25 octombrie, la postul B1 Tv.Intrebat daca aceasta poveste privind validarea mandatului sau de primar general se va incheia in saptamana care vine, Dan a raspuns: "Eu sper ca procesul in instanta in care se vor judeca cele 52 de apeluri va avea loc maine (luni - n.r.) la amiaza, la ora 12.00 la Curtea de Apel, si sunt convins ca rezultatul va fi cel normal, firesc la o luna de la alegeri. Validarea va fi probabil joi, vineri, saptamana aceasta care urmeaza. E o oarecare confuzie, pentru ca multa lume are impresia ca eu sunt primar de o luna de zile, cand nu am avut niciun fel de atributii. Conform legii, primarul in functie este cel care a fost ales in 2016, Gabriela Firea si o sa fie pana joi, vineri, cand o sa fiu instalat. Deci responsabilitatea pe tot ce se intampla in Bucuresti ii revine pana atunci".Chestionat ce a facut in aceasa luna in care nu a putut sa isi preia mandatul, primarul ales a precizat ca a evitat sa deschisa conflicte mediatice si s-a ocupat de ceea ce inseamna relatia cu alte autoritati de care va depinde activitatea sa ca edil.