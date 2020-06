G4Media: Aflat la al treilea mandat, rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti a fost exmatriculat de la doua doctorate

Cine este Mihnea Costoiu

Potrivit G4Media , Mihnea Costoiu a fost exmatriculat de la Scoala Doctorala a Academiei SRI in 2018 "ca urmare a faptului ca nu a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de studii universitare de doctorat, nesolicitand prelungirea perioadei de gratie pentru redactarea tezei".Rectorul UPB a afirmat, potrivit sursei citate, ca nu a intentionat niciodata sa obtina un doctorat de la Academia SRI, ci doar a incercat sa preintampine o anumita "rezerva" din partea colegilor sai in pregatirea unor proiecte comune cu Academia. Prin urmare, s-a inscris la acest doctorat pentru a putea impartasi colegilor din Politehnica realitatile intalnite la viitorul partener.In privinta doctoratului nefinalizat la UPB, Mihnea Costoiu a declarat pentru G4Media ca a dorit sa evite situatia "anormala" de a sustine teza intr-o institutie in care ajunsese sa detina o functie de conducere. "Toti colegii cunosc situatia (lipsei doctoratului n.r.) si asta nu i-a impiedicat sa ma voteze. Am fost reales cu 90%. Daca nu eram dorit, se putea impune in dosarul de candidatura obligatia detinerii titlului de doctor", a declarat Costoiu, care a adaugat ca detine si functia de presedinte executiv al Asociatiei Universitatilor Tehnice Europene. Mihnea Cosmin Costoiu a fost ales rector al Universitatii Politehnice din Bucuresti pentru mandatele 2012-2016, 2016-2020 si 2020-2024. Din 2014 este senator PSD . In martie 2018, Costoiu a fost trimis in judecata, de catre Directia Nationala Anticoruptie, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.A fost acuzat pentru faptul ca, in 2009, in calitate de secretar de stat in Ministerul Educatiei, a semnat un document care a adus Statului un prejudiciu de 10,79 milioane de euro. Procesul se afla pe rol, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Citeste articolul integral pe G4Media.ro