Islanda: Gudni Johannesson a fost investit pentru un nou mandat de presedinte al tarii

Din cauza pandemiei noului coronavirusului, ceremonia organizata in parlamentul de la Reykjavik a avut loc in prezenta a doar 30 de invitati, printre care fosti sefi de stat, familia apropiata si premierul Katrin Jakobsdottir.Strangerile de mana traditionale au fost interzise, iar obisnuita slujba care avea loc in astfel de ocazii in catedrala capitalei islandeze fost anulata.Islandezii au primit instructiuni sa nu se adune in fata cladirii parlamentului de aceasta data pentru a-l felicita pe Gudni Johannesson pentru obtinerea unui nou mandat de presedinte.La sfarsitul lunii iunie, Johannesson a obtinut un al doilea mandat cu o victorie clara in fata singurului contracandidat, Gudmundur Franklin Jonsson.Actualul presedinte, ales pentru primul mandat in 2016, se bucura de multa popularitate in randul populatiei.In Islanda, ceremonia de investire a presedintilor este organizata, in mod traditional, pe 1 august.