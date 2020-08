Ministrul Muncii anunta ca peste 10.000 de dosare pentru recalcularea pensiilor au fost rezolvate. Au mai ramas in lucru 3.700 de cazuri

"Nu renunt. Pana la ultimul dosar rezolvat, nu renunt. Apreciez mult implicarea Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, Daniel Baciu, si, binenteles, a tuturor celor care au muncit in casele de pensii judetene. #sepoate Se poate face treaba si in administratie. Nu o sa reusesc minuni (oricum nu le reusesc singura) dar aduc respectul pentru munca sustinuta in Ministerul Muncii", a afirmat Violeta Alexandru, intr-o postare pe Facebook Ea a atasat si un tabel cu situatia numarului de dosare de recalculare a pensiilor ramase restante."La preluare mandat : 14000 de dosare cu termen depasit pentru recalculare. Cum or fi putut sa incaseze indemnizatia de ministru cei care au fost inaintea mea in acest minister? Pentru ce? Pentru niste legi facute de angajati? Sunt la 3700 de dosare in lucru astazi. Facem fata desi vin zilnic noi solicitari. Nu ne oprim, nu fac acest lucru pentru a ma afisa cu cifre. Respect fiecare pensionar, fiecare om care a muncit. Aceasta munca si perseverenta este forma mea de respect", a adaugat ministrul Muncii.Alexandru a mentionat ca "tot la Alba (unde se munceste pentru scaderea numarului restantelor) si la Sectorul 1/Bucuresti, Neamt ramane de lucrat mult si in perioada urmatoare"."In rest, majoritatea caselor teritoriale sunt la zi cu recalcularile ceea ce imi demonstreaza ca #sepoate", a scris Violeta Alexandru.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta, in 3 iulie, ca a expirat expirat termenul de doua luni pe care l-a dat caselor de pensii pentru rezolvarea dosarelor restante si mai mult de jumatate dintre judetele tarii au rezolvat toate problemele. In schimb, "raman probleme majore la Casa de pensii Alba si la Sectorul 1", iar casele de pensii din Neamt si Brasov "inca nu performeaza". "Sunt pregatita sa iau decizii", a anuntat atunci Alexandru.