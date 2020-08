Familia din Romania care conduce primaria unei comune. Traseistul Constantin Matasa, in cursa pentru al saselea mandat, impreuna cu fiul si sotia sa

Viceprimarul Constantin Matasa

Constantin Matasa a fost in trei partide pana acum. Primul mandat l-a obtinut din partea Partidului Democrat, apoi a trecut la PNL , a mai castigat un mandat la USl si de cativa ani este in PSD Tatiana Matasa, sotia edilului este consilier local PSD din anul 2012.Constantin I. Matasa, fiul primarului a fost desemnat viceprimar cu unanimitate de voturi.Referitor la aceasta situatie primarul Matasa sustine ca el nu are nicio implicare in alegerea fiului in functia de viceprimar sau a sotiei in cea de consilier. "Cat priveste faptul ca fiul meu este viceprimar si sotia consilier, va comunic ca nu eu i-am numit. Sunt alesi prin votul cetatenilor. Fiul meu este viceprimar pentru ca din cei 15 consilieri nu a dorit niciun altul sa-si depuna candidatura, iar el a fost ales cu unanimitate absoluta de voturi", a declarat Constantin Matasa, conform EVZ.ro