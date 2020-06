Plantatie de cannabis descoperita din greseala, la locuinta unui barbat cautat cu mandat european pentru alte infractiuni

Ziare.

Barbatul era cautat de autoritatile din Austria pentru infractiuni contra patrimoniului, fiind dat in urmarire in baza unui mandat european de arestare emis de autoritati judiciare austriece.Potrivit IPJ Alba, a data de 25 iunie 2020, politistii de investigatii criminale din Cugir l-au depistat si retinut pe un barbat de 49 de ani, din Cugir, posesor al unui mandat european de arestare, emis de catre autoritatile judiciare din Austria, pentru savarsirea, pe teritoriul acestui stat de infractiuni contra patrimoniului.Barbatul a fost prezentat autoritatii competente, respectiv Parchetului de pe Langa Curtea de Apel Alba Iulia si ulterior Curtii de Apel Alba Iuia, pentru dispunerea masurilor legale.Cu ocazia verificarilor efectuate de politisti, la domiciliul acestuia au fost identificate 10 plante, cu caracteristici specifice plantei de canabis , care erau plantate de in gradina si in mai multe ghivece.Aspectele privind detinerea drogurilor de risc vir di cercetate de procurorii DIICOT Alba, structura competenta in investigarea acestui tip de infractiuni.