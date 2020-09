Prahova: Mai multi alesi locali si-au pierdut mandatele dupa ce s-au incris in alte partide

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, in perioada 25 august - 8 septembrie, prin ordin al prefectului, au incetat de drept, inainte de expirarea duratei normale, mandatele a doi consilieri judeteni si a 14 consilieri locali din urmatoarele unitati administrativ teritoriale (UAT): Albesti Paleologu (3), Magurele (3), Scorteni (2), Iordacheanu (4) si Posesti (2).De asemenea, o decizie similara a fost luata si in cazul primarilor UAT-urilor Baicoi, Mizil si Barcanesti."Totodata, va comunicam ca verificarea apartenentei politice a unei persoane care candideaza la alegerile locale din anul 2020, pentru functia de primar, consilier local sau consilier judetean se realizeaza de catre birourile electorale de circumscriptie care adopta hotarari de acceptare a candidaturii pentru persoanele participante, avand la baza declaratia persoanei de acceptare a candidaturii in cadrul careia declara pe propria raspundere sub sanctiunea legii penale, apartenenta sa politica, precum si lista cu propuneri de candidati a partidelor politice sub semnatura conducerii acestora care confirma calitatea de membru al partidului politic, respectiv pentru persoanele care sunt cuprinse in lista", se mai precizeaza in comunicatul Prefecturii Prahova.