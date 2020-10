Primar ajuns la al optulea mandat consecutiv: "Nu sunt mandru"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Atomei, care detine functia de primar din 1990, a candidat din partea PSD , fiind votat de 52,57% dintre alegatorii care si-au exprimat corect votul la alegerile din 27 septembrie. El l-a devansat pe candidatul PNL , Dimitrie Catalin Zlei, care a obtinut doar 32,55% din cele 2.617 voturi valabil exprimate. In competitia electorala s-au inscris cinci candidati.Viorel Atomei sustine ca noul mandat nu este o surpriza, dar nici motiv de mandrie, ci o obligatie suplimentara."Nu sunt mandru. E bine daca pot sa las ceva in urma ... Faptele raman, nu vorbele. Sper sa fie un mandat cu realizari si la final sa nu dezamagesc increderea alegatorilor din comuna", a declarat, pentru AGERPRES, primarul din Hudesti.Viorel Atomei, in varsta de 59 de ani, este profesor, insa in ultimii 30 de ani a facut doar administratie publica.Comuna Hudesti, situata in zona de Nord a judetului Botosani, la frontiera cu Ucraina, are 6.133 de locuitori, ea fiind compusa din satele Alba, Baranca, Baseu, Hudesti, Mlenauti si Vatra.