Validat pentru un nou mandat, primarul din Sangeorz Bai, care s-a filmat in timp ce isi umilea fiica, a postat o poza cu el si cu fetita

, a scris Ogagau pe Facebook joi seara.Judecatoria Nasaud a validat mandatul primarului ales al orasului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, care a candidat ca independent la scrutinul din 27 septembrie, relateaza TimpOnline.ro. Instanta a respins totodata cererile de invalidare formulate de viceprimarul Virgil Dumitru si de PSD Bistrita-Nasaud prin presedintele Radu Moldovan.Conform legii, hotararea poate fi atacata cu apel la Judecatoria Nasaud.Prefectul judetului Bistrita-Nasaud, Stelian Dolha, a semnat, miercuri, ordinul de incetare inainte de termen a mandatului obtinut in 2016 de primarul din orasul Sangeroz-Bai, Traian Ogagau.Ordinul a fost semnat "ca urmare a condamnarii prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate cu suspendarea executarii pedepsei", precizeaza un comunicat al Prefecturii Bistrita-Nasaud.Reprezentantii institutiei au precizat, pentru News.ro, ca este vorba despre incetarea mandatului pentru care Ogagau a fost ales in 2016, intrucat Judecatoria Nasaud nu validase inca mandatul pentru care Traian Ogagau a fost reales la 27 septembrie 2020.Traian Ogagau a fost condamnat, in luna iulie a acestui an, de catre magistratii Judecatoriei Nasaud, la un an de inchisoare cu suspendare si un termen de supraveghere de doi ani, pentru comiterea infractiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. El a contestat sentinta Judecatoriei Nasaud, insa marti, 13 octombrie, Curtea de Apel Cluj a mentinut decizia instantei de fond.Ogagau a fost reales la scrutinul din 27 septembrie, la care a candidat independent, cu peste 65% din voturi. El a fost sustinut tacit la aceste alegeri de PNL , care nu a avut candidat pentru Primaria Sangeroz Bai. Edilul, la randul sau, a postat mai multe fotografii pe Facebook in care isi exprima sustinerea pentru echipa PNL, utilizand inclusiv sigla PNL pe fotografii ale sale.Ogagau a intrat in atentia opiniei publice dupa ce au aparut imagini filmate chiar de el, in care o pune pe fiica sa sa stea in genunchi, dezbracata de la brau in sus si o umileste.Dupa ce Prefectura Bistrita-Nasaud a facut publica decizia privind incetarea mandatului sau inainte de termen, Traian Ogagau a postat, miercuri dupa amiaza, pe Facebook, un mesaj adresat sustinatorilor sai."Tinand cont de evenimentele din ultimele zile, aud ca intentionati sa faceti o adunare maine seara pentru sustinerea mea. Vreau sa fac apel la calm si rabdare, pana la finalizarea demersurilor legale, oricum ar fi, facuta indeplinind conditiile prevazute pentru combaterea pandemiei. Consider ca nu este cazul si nici momentul pentru asa ceva si sa avem incredere in bunul Dumnezeu si in justitie dragii mei, pana la capat! Am trecut noi prin si mai grele momente dar impreuna am reusit intotdeauna" a transmis Ogagau.