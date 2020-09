Rezultate oficiale. Ionut Pucheanu (PSD), reales primar al Galatiului. A obtinut de trei ori mai multe voturi decat contracandidatul sustinut de USR-PLUS si PNL

Cei doi au fost urmati de Catalin Cristache (PMP) - 4.044 de voturi, Andrei Velea, PACT Pentru Galati - 3.358 de voturi, Marius Stan (Pro Romania) - 2.733 de voturi, Cristian Dima ( ALDE ) - 2.567 de voturi, Picu Apostol Roman (PPU SL) - 2.199 de voturi, Daniela Vreme, candidat independent - 1.769 de voturi, Stefan Balta ( PER ) - 1.572 de voturi, Adriana-Elena Tudor (AUR) - 1.076 de voturi si Emanuel Olaru (Re:Start Romania) - 331 de voturi.Un numar de 1.936 de voturi au fost anulate.Pentru Consiliul Local al municipiului Galati, PSD a obtinut 34.674 de voturi, PNL - 14.086 de voturi, USR PLUS - 9.122 de voturi, PACT Pentru Galati - 4.765 de voturi. PMP - 3.874 de voturi, ALDE - 2.930 de voturi, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - 2.105 voturi, Pro Romania - 1.900 de voturi, PER - 1.476 de voturi, candidata independenta Daniela-Simona Vreme - 1.191 de voturi, AUR - 921, Asociatia Partida Romilor "Pro-Europa" - 649, Partidul Verde - 557, independentul Mircea-George Vlase - 530, Re:Start Romania - 428, Alternativa Dreapta - 307 si PSR - 210.In noul Consiliu Local al municipiului Galati, PSD si-a asigurat majoritatea cu 15 mandate, PNL are 6 mandate, Alianta USR PLUS - 4 mandate si PACT - 2 mandate.Un numar de 2.374 au fost anulate.