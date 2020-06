Romania inchide negocierile cu chinezii pentru reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda. Mandatul primit de CA al Nuclearelectrica

Ziare.

com

Astfel, in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor (AGOEA) din 12 iunie 2020 s-a decis abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018), se arata intr-un document publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.De asemenea, AGOEA a hotarat mandatarea Consiliului de Administratie al SNN "sa initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: "Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), si respectiv a Acordului Investitorilor in forma preliminara".Nu in ultimul rand, s-a decis mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare.Potrivit documentului, in cadrul sedintei a fost aprobata Strategia de Investitii a SNN pentru perioada 1 iulie 2020 - 1 iulie 2025 elaborata in conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA), strategie care contine proiecte investitionale care urmeaza a fi derulate in perioada 1 iulie 2020 - 1 iulie 2025, modernizarile activelor actuale aflate in functiune, precum si termene de realizare asumate, costul estimativ pentru fiecare investitie si sursele de finantare indicate."Valoarea estimata a proiectelor de investitii, aferente perioadei 2020-2025, conform strategiei si etapelor de realizare este de 2,29 miliarde de lei", se arata in raportul publicat pe BVB. De asemenea, in cadrul AGOA, a fost aprobata numirea firmei Mazars Romania SRL in calitate de auditor financiar al SNN pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022.In ceea ce priveste actiunile viitoare, respectiv demersurile de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4, in conformitate cu obligatiile aferente statutului de companie listata si ale Actului Constitutiv, SNN va informa si va supune votului actionarilor sai orice astfel de demers, in deplina transparenta a modului de gestionare a responsabilitatilor ce revin organelor statutare ale SNN.In cadrul AGEA au fost aprobate toate punctele introduse pe ordinea de zi de catre actionarul majoritar, respectiv Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. La finalul lunii trecut, ministrul Economiei, Virgil Popescu , arata ca actuala colaborarea cu compania chineza pentru construirea Reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda a inceput in urma cu sapte ani, perioada in care nu s-a avansat, astfel ca nu se putea merge mai departe."Avem un parteneriat strategic cu SUA, tinem de el, ne respectam partenerii. Suntem membri ai UE si ai NATO. Lasand la o parte acest lucru, cred ca 7 ani de zile de cand a inceput aceasta colaborare cu compania chineza este suficient de mult ca sa ne dam seama ca nu putem merge mai departe. Nu s-a avansat. Neavansandu-se, nu putem sa mai stam inca 7 ani de zile sa vedem ce se intampla. Ca sa poata merge mai departe acea investitie, Consiliul Concurentei trebuia sa ne notifice sa ne spuna daca este concentrare economica sau nu. Dar nu aveau ce sa mai notifice si ne-au atras atentia. Au trecut 7 ani. Comisia Europeana a inchis notificarea Romaniei tocmai pentru ca nu s-a mai progresat. Si atunci ce rost mai avea sa mai stam?", a declarat Popescu la B1TV in 28 mai.In Romania, la jumatatea anului 2017, statul roman a reluat negocierile cu China General Nuclear Power Corporation privind construirea la Cernavoda a reactoarelor 3 si 4 de tip CANDU 6, cu o putere instalata de cate 700 MW. Parteneriatul dintre Nuclearelectrica si grupul chinez a debutat in noiembrie 2015 prin semnarea unui memorandum in valoare de 6,5 miliarde euro pentru dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda.Nuclearelectrica se afla sub autoritatea Ministerului Energiei, statul detinand 82,4959% din actiuni, Fondul Proprietatea - 9,0903% si alti actionari - 8,4138%, dupa listarea la bursa a companiei. Cu cele doua unitati in operare, SNN acopera aproximativ 20% din totalul productiei cu unitati dispecerizabile din Romania.