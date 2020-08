Situatie fara precedent. Donald Trump a anuntat ca va accepta nominalizarea pentru un nou mandat "live de la Casa Alba"

Donald Trump a declarat saptamana trecuta pentru New York Post ca "probabil" va accepta nominalizarea republicana de pe gazonul Casei Albe, pe care l-a numit "un loc care ma face sa ma simt bine".Pandemia noului coronavirus a obligat ambele partide politice sa isi modifice modul de organizare a Conventiilor Nationale.In timpul unui miting de campanie in Oshkosh, Wisconsin, Donald Trump i-a criticat pe democrati pentru inregistrarea prealabila a unor discursuri destinate Conventiei Nationale, care a inceput luni."Vom avea un discurs real joi, joia urmatoare, asa ca veti asculta in direct de la Casa Alba. Avem destule de spus", a declarat Trump. Discursul sau este programat in ultima zi a Conventiei Nationale Republicane, care va avea loc saptamana viitoare.Democratii l-au acuzat pe Donald Trump ca a politizat resedinta istorica a presedintilor americani. Presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, a declarat ca Donald Trump va "degrada Casa Alba" daca o va folosi pentru un eveniment politic.Donald Trump insista ca nu va incalca Legea Hatch din 1939, care interzice angajatilor guvernamentali sa foloseasca autoritatea oficiala pentru a interfera cu rezultatul alegerilor, deoarece prevederile sale nu i se aplica presedintelui. Dar chiar daca Trump ar fi scutit de la respectarea acestei reglementari, activitatile Conventiei Republicane la Casa Alba ar putea totusi pune alti oficiali guvernamentali in pericolul de a incalca legea, considera specialistii in drept.Totodata, programul de campanie aglomerat al presedintelui Trump din aceasta saptamana reprezinta o ruptura cu traditia. Conform acestei traditii, candidatii unui partid isi limiteaza, de obicei, activitatile in perioada in care se desfasoara conventia partidului rival.