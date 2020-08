Topul rusinicii: Cine sunt cei cinci deputati "necuvantatori", care au vorbit in Plen mai putin de doua minute

Foto: Camera Deputatilor









Cinci dintre ei, in perioada 2016-2020 nu au vorbit mai mult de doua minute in plenul Camerei Deputatilor.Aleasa deputat in circumscriptia electorala nr.14 Constanta din partea PSD , a avut sase luari de cuvant, 11 declaratii politice depuse, 11 intrebari, 72 de propuneri legislative inaintate impreuna cu colegii din partid.Este fiica lui Ion Dumitrache, consilier judetean la Constanta si om de afaceri. Sotul acesteia, George Teseleanu, este fost consul onorific la Ascona, Italia, prosper om de afaceri, in 2013 i se promisese postul de ambasador in Italia.Are bijuterii, tablouri, icoane, ceasuri si mobilier in valoare de 397.000 euro, conform romaniacurata.roIleana Cristina Dumitrache nu pierde mult timp cu vorba. Desi este la al treilea mandat, nici in celelalte doua nu a vrut sa ia cuvantul. Astfel, in legislatura 2012-2016 a vorbit doar 45 de secunde, atunci cand si-a depus juramantul.In primul sau mandat din 2008 pana in 2012 a vorbit tot o singura data, tot atunci cand si-a depus juramantul, adica in total 36 de secunde in patru ani de zile.Ales deputat in circumscriptia electorala nr.1 Alba din partea PNL , vicelider a grupului parlamentar de la Camera Deputatilor, Claudiu Vasile Racuci a vorbit un minut si 14 secunde in patru ani de mandat.In CV-ul sau, viceliderul PNL scrie ca a terminat studiile la "Universitatea Craova" si ca vorbeste limba sa materna, romana la nivel "experimentat".Tot in topul rusinii se afla si Viorica Chereches, mama primarul din Baia Mare, Catalin Chereches . Deputat roman, ales in 2016, pe listele PNL, Viorica Chereces este medic primar la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare din octombrie 1980. A fost manager al Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare din anul 2001 pana in anul 2016.Fiul sau, primarul din Baia Mare, a spus ca a primit o donatie de un milion si jumatate de euro, de la mama lui, dupa ce inspectorii Agentiei Nationale de Integritate au sesizat procurorii, afirmand ca edilul nu poate justifica 2,7 milioane de lei din avere."Pe parcursul a un an, un an si ceva, mama mea mi-a acordat imprumuturi pana la incidenta sumei de 1,5 milioane de euro. In 2009, in baza unui contract notarial, respectiv a unui act notarial de donatie, acesti bani, 1,5 milioane de euro proveniti dintr-o vanzare a unui imobil, au fost certificati ca fiind donatie", a spus Catalin Chereches.In mandatul din Parlament, deputatul Durbaca este la coada clasamentului in ceea ce priveste activitatea. In legislatura 2016-2020 a avut o prezenta de 16%, sase luari de cuvant, fara reprezentare locala si doar a semnat 19 propuneri legislative in patru ani de mandat. In total a vorbit in plen 55 de secunde.Eugen Durbaca a fost de doua ori primar al Galatiului, apoi consilier local, pe urma presedinte al Consiliului Judetului (CJ) Galati, ulterior vicepresedinte al CJ, mai apoi senator. In 28 de ani de politica postdecembrista, Durbaca a trecut pe la Partidul Democrat Agrar din Romania, PDSR, APR-ul lui Melescanu, PC, ALDE , PRO Romania si acum este in PP-USL, tot alaturi de Melescanu.Eugen Durbaca a fost, potrivit presei vremii, membru in Comitetul Judetean al PCR, incepand din 1984. Mai mult, pe 17 martie 1985, a fost ales deputat in Consiliul Popular Judetean Galati, in cadrul circumscriptiei 71 Fartanesti.In perioada comunista, intre anii 1983 - 1984, Eugen Durbaca a condus Centrala Industriala Navala Galati, fiind directorul general al acestei institutii.El mai detine un certificat de revolutionar desi, conform Romania Curata, s-a ascuns intr-un beci timp de cateva zile in timpul revolutiei din 1989. Pe 22 decembrie 1989, Durbaca a fost salvat de armata cu TAB-ul de muncitorii furiosi pentru ca le oprea bani din salarii. In zilele Revolutiei din 1989, a stat ascuns in comuna Jorasti, in beciul casei bunicii prietenei fiului sau. In 1999, cand era primar PDSR, a profitat de filiera lui Bebe Ivanovici si si-a luat certificatul de revolutionar nr. 13162.In 1992, cu putin timp inainte sa fie ales primar de Galati, a fost condamnat la mai multi ani de inchisoare de catre un complet al Judecatoriei Galati. Pedepsele totalizau 5 ani si jumatate, cea mai mare fiind de 3 ani pentru " abuz in serviciu contra intereselor publice". Cazierul sau a fost insa salvat de gratierea lui Iliescu si de disparitia dosarului de recurs. Presa locala noteaza ca dosarul de recurs, format din cinci volume si inregistrat cu nr. 860 / 1992 la Tribunalul Galati, a disparut complet. Desi la fostul Tribunal Suprem Bucuresti apare un dosar de stramutare a procesului (nr. 913 / 1992), respins apoi de Curtea Suprema, dosarul propriu-zis s-a pierdut undeva intre Tribunalul Municipiului Bucuresti si Tribunalul Galati.Durbaca s-a remarcat pentru ca i-a sustinut pe colegii sai cu probleme penale. In martie 2015, a votat impotriva cererii procurorilor anticoruptie de ridicare a imunitatii lui Daniel Sova in vederea retinerii si arestarii preventive. DNA a cerut ridicarea imunitatii pentru ca Dan Sova, fost ministru al Transporturilor, a falsificat si distrus probe pentru a scapa de dosarul in care este acuzat ca a incasat ilegal 3 milioane si jumatate de lei de la Complexele energetice Rovinari si Turceni.De asemenea, a votat impotriva ridicarii imunitatii lui Gabriel Oprea , acuzat de Directia Nationala Anticoruptie de ucidere din culpa in cazul Bogdan Gigina.Mihai Valentin Popa este un deputat roman, ales in circumscriptia electorala nr. 8 Brasov in anul 2016 din partea Partidului Social Democrat (PSD). In patru ani de mandat, Mihai Popa a vorbit 55 de secunde.In decembrie 2018, a trecut la Partidul Pro Romania (PPR) pentru o perioada de nici o saptamana, pe 17 decembrie 2018 intorcandu-se inapoi in PSD. Acest episod al politicii romanesti mai este numit si "Fuga celor 4, intoarcerea pe din doua".Acesta a detinut functia de consilier local in Consiliul Local al municipiului Fagaras in perioada 2004 - 2008 si consilier judetean in Consiliul Judetean Brasov intre 2012 - 2016.Mihai Popa este diplomat inginer din anul 1990, absolvent al Facultatii de Mecanica Fina I.P. Bucuresti si avocat in Baroul Brasov din anul 1997, dupa absolvirea Facultatii de Drept Juridic - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu.La data de 30 octombrie 2017, DNA a pus in miscare actiunea penala, sub control judiciar, asupra lui Mihai Valentin Popa sub acuzatiile de trafic de influenta si santaj. El este suspectat ca ar fi incercat mentinerea unei protejate intr-o functie de conducere prin amenintari si constrangeri aduse unui primar de municipiu. In decembrie 2017 a fost trimis in judecata. In prima instanta , ICCJ l-a achitat pe Mihai Valentin Popa, decizia nefiind definitiva