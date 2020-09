Timisoara nu are doar primar strain. Un spaniol a fost ales consilier local

Potrivit sursei citate, la alegerile pentru Consiliul Local USR-PLUS a fost castigator detasat, obtinand 13 din cele 27 mandate de consilieri. Aflat pe locul 13 pe lista de candidati a USR-PLUS, spaniolul Jorge Gonzales a reusit astfel sa intre in Consiliul Local, urmand sa se ocupe de probleme legate de educatie.Potrivit adevarul.ro, Gonzales s-a nascut in 1966, la Madrid. In 1989 a absolvit Facultatea de Litere de la Universitatea Complutense din Madrid, iar intre 1991 si 1992 a fost profesor de spaniola in capitala Japoniei, Tokyo.In 1994 vine la Timisoara unde va lucra, pana in 2000, ca lector Universitatea de Vest. In perioada 2001-2004 lucreaza la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca.Revina apoi in Timisoara si se angajeaza ca profesor de limba si cultura spatiola la Liceul "Jean Louis Calderon", acolo unde lucreaza si astazi.In 2009, a obtinut titlul de Cercetator la Universitatea Antonio de Nebrija, Madrid, iar in 2012, titlul de Master in Didactica Limbii Spaniole, la Universitatea Menendez Pelayo din Santander.Din 2000, este si director al scolii de limbi straine Active Learning Timisoara, mai arata adevarul.ro