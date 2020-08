VIDEO Un primar PSD ai carui oameni au sustinut-o pe Dancila pentru ca "Iohannis nu e roman" va candida pentru un nou mandat din partea PNL

E vorba de primarul comunei timisene Bethausen, Ioan Lihoni, aflat la al treilea mandat de primar. Primarul PSD racolat de PNL a fost in campania pentru alegerile prezidentiale din 2019 un sustinator infocat al Vioricai Dancila. La un miting organizat PSD organizat la Timisoara, primarul din Bethausen a dus mai multi apropiati, care au declarat ca o sustin pe Viorica Dancila pentru ca "Iohannis nu e roman"., spunea fratele primarului din Bethausen la mitingul din toamna lui 2019, de la Timisoara, potrivit unei inregistrari video publicate de adevarul.ro.Contactat de adevarul.ro , primarul din Bethausen a declarat ca a trecut la PNL pentru ca nu a fost ajutat de PSD., a declarat Lihoni pentru sursa citata.Edilul, a carui fiica a fost condamnata in 2016 la inchisoare cu suspendare pentru ca a condus bauta masina Primariei Bethausen, a mai declarat ca daca o sa castige un nou mandat vrea sa finalizeze sapte proiecte pe care le are in lucru si sa se retraga din politica.