600 de militari vor sta la dispozitia Directiilor de Sanatate Publica. Care este scopul acestei masuri

Potrivit MApN, militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center, pentru realizarea de anchete epidemiologice, precum si de operatori calculator, pentru completarea bazelor de date care se intocmesc in cadrul actiunilor de combatere a pandemiei de COVID-19.Primii 230 dintre acestia actioneaza, incepand de marti, in judetele Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, arata sursa citata.De asemenea, sunt pregatite efective care sa-si desfasoare activitatea, in aceleasi conditii, in Municipiul Bucuresti si in alte judete, in functie de solicitarile Directiilor de Sanatate Publica.Colaborarea cu directiile de sanatate publica se realizeaza in baza unor protocoale institutionale, la solicitarea acestora, precizeaza ministerul.