FOTO Complexele antiaeriene Gepard, exercitiu de evacuare a tehnicii in Polonia

Armata Romaniei a dislocat in premiera sistemul Gepard in afara teritoriului national, intr-o misiune NATO in Polonia

In aceasta saptamana, in poligonul Wzgora Mazurskie a avut loc un exercitiu de evacuare a tehnicii, impreuna cu partenerii polonezi.Pe timpul desfasurarii, militarii romani au simulat avarierea unui sistem antiaerian "Gepard" si, impreuna cu partenerii polonezi, au efectuat evacuarea acestuia conform procedurilor de operare.Acest exercitiu a avut ca scop antrenarea in vederea formarii deprinderilor si depasirea barierelor lingvistice intre parteneri, precum si consolidarea relatiilor intre militarii din cadrul Grupului de lupta din Polonia, pentru asigurarea prezentei inaintate consolidate in flancul Nord-Estic al Aliantei NATO.Amintim ca, la sfarsitul lunii octombrie un detasament format din 102 militari din Batalionul 3 Aparare Antiaeriana "Potaissa" din Turda si-au inceput misiunea de sase luni in Polonia, in cadrul Grupului de Lupta NATO dislocat in Baza militara Bemowo Piskie.Odata cu preluarea misiunii, Batalionul 3 Aparare Antiaeriana "Potaissa" a dislocat pentru prima data in afara teritoriului national sistemul antiaerian Gepard din dotare, misiunile din rotatiile precedente fiind indeplinite, pentru trei ani si jumatate, cu complexul antiaerian Oerlikon, care va fi readus in tara de detasamentul Batalionului 205 Aparare Antiaeriana "General Gheorghe Parvulescu" din Craiova, aflat la final de misiune in Polonia.Dislocarea artileristilor antiaerieni din Turda reprezinta cea de-a VIII-a rotatie a contributiei Romaniei la prezenta aliata inaintata (enhanced Forward Presence -eFP) a Aliantei Nord-Atlantice in Polonia.Armata Romaniei participa din anul 2017 cu un detasament de aparare antiaeriana la misiunea de consolidare a prezentei inaintate intarite in nord-estul Aliantei, in cadrul Grupului de lupta NATO din Polonia condus de Statele Unite, conform deciziei asumate de Romania dupa Summit-ul NATO de la Varsovia.CITESTE SI