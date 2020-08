Curtea de Conturi a gasit nereguli la Casa de Pensii Sectoriala a MApN

Potrivit unor precizari ale Casei Sectoriale de Pensii a MApN, in vederea solutionarii pe cale legala a unor probleme semnalate de pensionarii militari in legatura cu modul de implementare de catre Casa de Pensii Sectoriala a MApN a procesului de actualizare a pensiilor militare in concordanta cu prevederile Legii nr.152/2017, coroborate cu art.60 din Legea nr.223/2015, precum si cu privire la existenta unor diferente de procedura in aplicarea acestei operatiuni intre casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne si MApN, ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a solicitat Curtii de Conturi a Romaniei o verificare si transmiterea unui punct de vedere catre MApN."Solicitarea ministrului apararii nationale a avut in vedere si fundamentarea unei pozitii unitare a MApN in cadrul proceselor aflate pe rolul instantelor intre pensionarii militari si MApN, procese avand ca obiect aspectele mentionate mai sus. Comisia de control a Curtii de Conturi a identificat unele neconcordante privind procedura de indexare a pensiilor si a stabilit masuri si termene pentru remedierea acestora, concluzionand controlul cu Decizia nr. 4 / 13.07.2020", a aratat sursa citata.Casa de Pensii Sectoriala a MApN a procedat la contestarea Deciziei Curtii de Conturi si, ulterior, s-a adresat instantei de judecata pentru clarificarea aspectelor ramase in discutie. La acest moment, nu pot fi facute publice documentele care stau la baza dosarului actiunii deschise in instanta , procedurile legale interzicand in mod expres acest lucru, au transmis reprezentantii Casei de Pensii Sectoriala"Ministerul Apararii Nationale asigura intregul personal in activitate si in rezerva ca depune toate eforturile pentru rezolvarea in interesul militarilor rezervisti a tuturor aspectelor semnalate, pe cale legala si in cel mai scurt timp posibil. Conducerea MApN asigura pensionarii militari de intreaga disponibilitate de a lamuri, cu maxima celeritate, toate aspectele care tin de desfasurarea acestui proces , precum si faptul ca va aplica in totalitate si cu buna credinta solutiile care vor fi stabilite de instante", a subliniat MApN.