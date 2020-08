Echipamentele principale ale primului sistem de rachete Patriot au sosit in Romania

"Echipamentele si materialele aferente vor fi transportate la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General de brigada Ion Bungescu" de la Capu Midia, jud. Constanta, unde se va desfasura testarea de acceptanta si receptia a primului sistem de rachete.Testarea de acceptanta se va finaliza in a doua parte a lunii octombrie, fiind urmata de etapa de instruire a personalului din Regimentul 74 PATRIOT pe configuratia specifica echipamentelor livrate Romaniei.Pe parcursul anului 2021 va continua instruirea colectiva a echipajelor, cu asistenta din partea militarilor SUA, in vederea formarii deprinderilor de operare si mentenanta, respectiv perfectionarii tehnicilor, tacticilor si procedurilor necesare utilizarii sistemului", a transmis miercuri Ministerul Apararii Nationale.Oficialii MApN sustin ca prin acest sistem de rachete Romania isi creste capacitatea defensiva si de descurajare."Prin intrarea in dotare a sistemelor de rachete sol-aer cu bataie mare PATRIOT, Armata Romaniei isi va creste capacitatea defensiva si de descurajare, asigurandu-se o mai buna aparare a spatiului aerian national, parte a spatiului aerian al NATO.Aceste echipamente au fost precedate de transporturi terestre, aeriene si maritime ale unor echipamente de sprijin logistic, comunicatii, echipamente si dispozitive de testare, precum si echipamente de instruire prin simulare din cadrul sistemului PATRIOT", se mai arata in comunicatul MApN.Unde vor fi amplasate primele sisteme PatriotOficialii Statului Major al Fortelor Aeriene (SMFA) au dezvaluit la inceputul acestui an ca primele baterii Patriot vor fi montate in facilitatile militare din Mihai Bravu (judetul Giurgiu) si Capu Midia (judetul Constnta).Aceste prime baterii de rachete livrate de partea americana se vor integra in sistemele comune de aparare ale aliantei. "Cel de la Capul Midia va proteja zona litorala si o parte din flancul estic al NATO, iar cel de la Mihai Bravu va avea ca prima misiune apararea Capitalei. In plus, acest sistem va putea supraveghea si o parte importanta din flancul sudic al tarii", a declarat analistul militar Aurel Cazacu pentru cotidianul Adevarul.ro.MApN are deja instruiti primii ofiteri care vor opera aceste moderne sisteme de lupta. Ei au fost pregatiti chiar de specialistii militari americani la United States Army Air Defense Artillery School, Fires Center of Excelence, Fort Sill, Oklahoma. Astfel, opt romani printre care si Alexandra Balan, o tanara de 27 de ani din Buzau, au absolvit primul astfel de curs dedicat militarilor romani. Imediat dupa ce primele sisteme Patriot ajung in Romania cei opt militari vor fi transferati intr-o noua unitate de elita recent infiintata de Fortele Aeriene Romane, Regimentul 74 Patriot, unde vor voi pune umarul la configurarea sistemelor pentru a fi gata de lupta.Romania va achizitiona sapte sisteme de rachete Patriot, costul total al achizitiei fiind de circa 4 miliarde de dolari.