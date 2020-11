Extinderea bazelor aeriene de la Mihail Kogalniceanu si Campia Turzii, subiect pe agenda Comitetul Executiv Romano-American

Comitetul Executiv Romano-American, co-prezidat de Departamentul pentru politica de aparare, planificare si relatii intrenationale (DPAPRI) pentru partea romana, respectiv de Comandamentul fortelor armate ale SUA din Europa (EUCOM) pentru partea americana, au finalizat luni, 23 noiembrie, lucrarile subcomitetelor pe timpul unei sesiuni de lucru virtuale, reiterand astfel angajamentul ambelor parti de a continua cooperarea in domeniul apararii, care reflecta, in timp real, pozitiile Romaniei si ale SUA exprimate in luna octombrie prin semnarea, la data de 8 octombrie la Washington, a "Foii de parcurs dedicata cooperarii la nivelul apararii, pentru perioada 2020-2030".Comitetul Executiv Romano-American coordoneaza si actioneaza in privinta chestiunilor de politica militara la nivelul ofiterilor de executie, conform dispozitiilor sau in sprijinul Comitetului Mixt Romano-American, organism de lucru bilateral de cooperare in domeniul apararii, al carui co-presedinte roman este secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru.Subcomitetele de lucru, organisme auxiliare bilaterale constituite la nivelul Comitetului Executiv Romano-American pentru gestionarea problematicilor potrivit domeniilor de responsabilitate, au desfasurat sesiuni virtuale de lucru, in perioada 2-13.11.2020, pe timpul carora s-au convenit de comun acord directii viitoare de actiune privind: imbunatatirea cooperarii bilaterale pe timpul desfasurarii activitatilor curente in interiorul Bazei Militare de la Deveselu care gazduieste sistemul american de aparare antiracheta Aegis Ashore, extinderea bazelor aeriene de la Mihail Kogalniceanu si Campia Turzii, exercitiile si antrenamentele in comun cu aliatii si partenerii, dezvoltarea proiectelor de infrastructura sub egida Initiativei SUA de descurajare europeana (European Deterrence Initiative - EDI) si alte aspecte de interes comun.CITESTE SI: