Militarii își apără pensiile de serviciu. Colonel (rtr.): „Pensia militară nu e un dar din partea unui partid politic”

„Pensia militară nu e un dar din partea unui partid politic”

Din 2010 toate guvernele au ciuntit din drepturile militarilor

AORR va continua să lupte pentru drepturile cadrelor militare

Alocuțiunea col. (rtr) Constantin Monac a avut loc cu prilejul evenimentului din această săptămână în care a fost lansat volumul „Asociația Ofițerilor în rezervă din România, puternică, activă, responsabilă”, scrie publicația DefenseRomânia.ro Constantin Monac, membru al AORR, este cel care a scris în această carte despre problemele sociale ale militarilor români.„Apărarea drepturilor cadrelor militare în rezervă și în retragere este unul din obiectivele foarte importante ale AORR. Mesajul meu se adresează deopotrivă camarazilor noștri, cât și clasei politice. Camarazii să fie uniți în a ne apăra drepturile, iar politicienii să se trezească la realitatea și să înțeleagă că pensia militară de stat nu este un dar din partea unui partid sau a altuia ci este o componentă de bază a vieții și carierei militare și are fundamente temeinice, de natură profesională ce țin de esența, specificitatea și privațiunile carierei militare. În al doilea rând pensia militară are un fundament de natură istorică”, a precizat col. (rtr) Constantin Monac, amintind de Regulamentele Organice (1831-1832) când s-a stipulat pentru prima dată dreptul militarilor la pensie și mai apoi de legea privind poziția ofițerilor din 1864 promulgată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.Constantin Monac a subliniat că, de-a lungul timpului, din 2010 încoace, fiecare guvern care s-a perindat pe la Palatul Victoria a mai „ciuntit din drepturile militarilor”. El a subliniat că s-a ajuns la situații de-a dreptul bizare în care subofițeri să aibă pensie de trei ori mai mare decât generali sau colonei.„De-a lungul timpului, indiferent de regimul politic din România, a existat această pensie militară de stat. Spre deosebire de de etapa din 2010 încoace în care fiecare guvern a mai ciuntit din drepturile militarilor. S-a ajuns la ordonanțe de urgență peste ordonanțe de urgență care stipulează așa-zise măsuri bugetar fiscale prin care se taie din drepturile militarilor. E o încălcare a drepturilor militare. S-a ajuns în momentul de față la anormalităţi în sensul în care sunt discrepanțe enorme în ceea ce privește cuantumul pensiilor militare”, a mai completat col. (rtr) Constantin Monac, care a dat exemplul unor subofițeri care au o pensie mai mare decât generali sau colonei.„Este un lucru incredibil. Trebuie să ținem cont totuși că suntem o țară membră NATO și UE. Dar din păcate s-a uitat foarte repede și nimeni nu vrea să se gândească că trebuie să fim aliniați și la principii, echitate și la modul în care respectăm cariera militară, la modul în care respectăm cadrele în activitate și în retragere etc. Cred că trebuie să se trezească clasa politică la realitate iar AORR a efectuat multiple demersuri în acest sens. Dar din păcate până în momentul de față este tăcere deplină. Noi vom lupta în continuare și sperăm într-o rezolvare favorabilă chiar dacă realitatea în ceea ce privește clasa politică arată cu totul altfel. Nu trebuie să abandonăm. România are nevoie în continuare de o Armată puternică”, a conchis col. (rtr) Constantin Monac.