Mai multe avioane de vanatoare rusesti, interceptate de aeronavele Typhoon britanice in timp ce intrau in spatiul aerian al Romaniei

Mai multe avioane de lupta rusesti Su-24 Fencer si Su-30 Flanker au fost urmarite pe 22 iunie intrand in Zona de Identificare a Zborului, care este zona spatiului aerian international controlat de Romania , arata sursa citata.Aeronavele rusesti nu informasera despre planurile de zbor si nici nu au contactat controlorii de trafic aerian, mai precizeaza sursa citata "Interceptarea de astazi demonstreaza ca suntem integrati complet in sistemul NATO de politie aeriana de la baza noastra de operare de aici, din Romania", a declarat Stephen Lamping comandantul detasamentului RAF Typhoon din Romania."Aceasta a fost o operatiune de rutina pentru RAF care are o mare experienta. Misiunea nu a fost diferita de ceea ce fac alte aeronave NATO in alte zone in mod regulat", a mai adaugat el.Avioanele Eurofighter Typhoon au fost alarmate pentru interceptare si au fost coordonate de controlorii de lupta aeriana romani care opereaza de la Centrul de raportare a controlului din Romania. Avioanele rusesti a parasit FIR (Flight Information Region) Romania inainte sa intre in raza vizuala a avioanelor britanice.Incidentul a avut loc pe data de 22 iunie, cu exact o zi inainte ca Federatia Rusa sa sustina ca a deschis foc de avertisment impotriva distrugatorului britanic HMS Defender care ar fi intrat in apele teritoriale ale Crimeei, noteaza publicatia DefenseRomania.ro . Londra a dezmintit informatia si a transmis ca e o stire falsa, iar modul in care Moscova a prezentat incidentul indica o campanie rusa de dezinformare. De fapt, distrugatorul britanic efectua o 'traversare inofensiva in apele teritoriale ucrainene'.Interceptarile aeronavelor in aceasta regiune a frontierei NATO sunt efectuate de catre efective militare de la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, unde alaturi de aeronavele MiG-21 LanceR si F-16 Fighting Falcon ale Romaniei, partenerii nostri din cadrul NATO participa si ei la misiuni de Politie Aeriana Intarita sub comanda NATO.La finalul lunii martie avioanele Typhoon ale NATO au interceptat mai multe bombardiere ale Rusiei.