Primul sistem de rachete sol-aer PATRIOT achizitionat din SUA, receptionat joi la Capu Midia

Echipamentele principale din compunerea primului sistem PATRIOT de rachete sol-aer cu bataie mare din dotarea Fortelor Aeriene Romane au inceput sa soseasca in Romania din luna august si au fost transportate la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General de brigada Ion Bungescu", unde se desfasoara testarea de acceptanta si receptia.Prin intrarea in dotare a sistemelor de rachete sol-aer cu bataie mare PATRIOT, Armata Romaniei isi va creste capacitatea defensiva si de descurajare, asigurandu-se o mai buna aparare a spatiului aerian national, parte a spatiului aerian al NATO.Achizitionarea sistemelor PATRIOT a fost stabilita prin Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol", aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)".Documentul prevedea atribuirea contractelor Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru achizitionarea a sapte sisteme de rachete sol-aer PATRIOT configuratia 3+, din productia curenta (noi), respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport , materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanta, munitiei necesare, pachetului de suport logistic initial si a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice si cu regim special.Promulgarea legii a fost precedata de obtinerea aprobarii prealabile a Parlamentului Romaniei privind initierea achizitiei, data fiind valoarea estimata mai mare de 100 milioane de euro, si obtinerea aprobarii Departamentului de Stat al SUA privind posibila vanzare catre Romania a unor sisteme PATRIOT.Romania a achizitionat o configuratie moderna hardware si software de sisteme PATRIOT aflate in serviciu, testata in lupta, capabila sa angajeze toate tipurile de amenintari aeriene actuale.Contractorii principali ai pachetului de echipamente si servicii aferente sistemelor PATRIOT sunt companiile americane Raytheon si Lockheed-Martin.