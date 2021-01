Reactii dupa ce MApN a facut o gluma de Boboteaza care s-a viralizat pe internet: "Ati speriat guvizii" si "Sa nu va rugineasca AK-47"

In acest context, Ministerul Apararii a postat, pe Facebook , o gluma cu mai multi militari , imbracati in costume de scafandru, cu arme in mana, cu mesajul: "Suntem aici, cum am fost in fiecare an! La Slujba de Boboteaza!"Postarea s-a viralizat rapid pe reteaua de socializare.Comentariile sunt pe masura.- "Vedeti sa nu fure necuratul crucea de lemn aruncata la intalnire in Dunare!"- "Hai sa schimbam putin la tehnica! Ma refer la AK 47. Macar la elita!"- "Deci voi i-ati pus piedica lui prea impiedicatul Teodosie!"- "Cred ca sunt alte chestii mai importante de protejat"- "Ati speriat guvizii, apa inca nu-i vanduta?"- "Vi se strica pustile de lemn.: )) le platiti la salar."- "De cine. De bombardieri cu BMW ?"- "Mai utile ar fi niste harpoane sau pusti aps ca ak-urile in situatia de fata dupa primul foc spun pa pa."