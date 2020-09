Romania va detine, prin Romaero, un centru de echipare si mentenanta pentru elicoptere Black Hawk

"Concretizarea parteneriatului industrial reprezinta o oportunitate majora pentru industria romaneasca de aparare. Conform acordului, Romania ar urma sa gazduiasca primul centru regional de echipare si mentenanta Black Hawk, valorizand capacitatile logistice ale bazei de mentenanta Romaero si experienta specifica a companiei in intretinerea de aeronave, precizeaza Romaero.Black Hawk, cel mai raspandit elicopter multi-rol si multi-misiune din lume, ar urma sa fie echipat de Romaero atat pentru misiuni militare, cat si pentru operatiuni de cautare si salvare, servicii medicale de urgenta, comanda si control sau transport oficial.Elicopterele Black Hawk vor fi livrate pentru finalizare de catre Romaero din fabrica PZL Mielec, Polonia, cea mai mare capabilitate de productie a Lockheed Martin din afara SUA.Memorandumul va fi semnat in cadrul evenimentului "Black Sea and Balkans Security Forum 2020" care va avea loc joi, 3 septembrie. La ceremonie vor participa si Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu , Ambasadorului Statelor Unite la Bucuresti, E.S. Adrian Zuckerman, Adjunctului Ambasadorului Poloniei in Romania, Natalia Piotrowska si Secretarului de Stat pentru industria de aparare, Cristian Simu.