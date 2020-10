VIDEO Top Gun de Romania. Un MiG-21 LanceR, rol de tinta pentru un F-16

Astfel, potrivit canalului Armata TV 360, comandorul Daniel Motanu Moise care a zburat cu un MiG-21 LanceR, a fost tinta, intr-un antrenament, pentru un F-16 Fighting Falcon din Serviciul de Politie Aeriana, ambele aeronave apartinand Bazei 86 Aeriana de la Borcea, scrie Defense Romania.ro "Batranul MiG-21 LanceR isi face datoria, acolo, la malul marii, la Mihail Kogalniceanu, unde Escadrila 861 Aviatie Vanatoare este dislocata, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.Pilotii si personalul tehnic concura zilnic la succesul misiunilor primite, cu multe ore de zbor, aproape in fiecare zi, in conditii meteo dificile de multe ori, indiferent de anotimp", precizeaza sursa citata, in descrierea materialului video de mai jos.